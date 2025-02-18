وفد سنغافوري يتعرّف إلى مناهج عمل «مكتبة الصفا» المتقدمة

زار وفد من مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة مقر مكتبة الصفا للفنون والتصميم، التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف تفعيل قنوات التواصل وتبادل المعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها الهيئة في إدارة وتنظيم المكتبات العامة.

ويأتي ذلك في سياق الجهود التي تبذلها «دبي للثقافة» لتحقيق الريادة في قطاع المكتبات، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وفي زيارته التقى الوفد نخبة من قيادات «دبي للثقافة»، وبحث معهم سبل توطيد علاقات التعاون المشترك، وإمكانات تطوير منصات معرفية تفاعلية تتيح فرصاً أوسع لنشر الثقافة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وناقشا أهمية المكتبات العامة ودورها في دعم ريادة الأعمال، وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية.

وفي اللقاء استعرض مسؤولو «دبي للثقافة» الجهود التي تبذلها الهيئة لتحويل مكتبات دبي العامة إلى حاضنات إبداعية قادرة على تحفيز أفراد المجتمع على تنمية مهاراتهم الثقافية والحياتية، وصقل خبراتهم وتشجيعهم على القراءة، وتطرقوا إلى أبرز الحلول المبتكرة التي تتبناها الهيئة للارتقاء بمنظومة عمل مكتبات دبي العامة وطرق إدارتها، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لإيجاد بيئة معرفية متكاملة تلبي تطلعات الجمهور.

كما تم تسليط الضوء على مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، إلى جانب آليات الجرد والتزويد بالكتب، وغيرها من الممارسات التي تسهم في تنظيم وإثراء محتوى مكتبات دبي العامة.

وتعرف الوفد إلى مجموعة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الهيئة مع القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق برامج تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وابتكار خدمات جديدة لتوسيع نطاق تأثير المكتبات العامة.

وتضمنت الزيارة تنظيم جولة واسعة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تعرف الوفد الزائر الذي ضم فاليري تشينغ، مديرة مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، ويت تشين تشوان، مساعد مدير مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، وإندراشاه عيسى، مدير أول، وجويس ليم، مدير أول، وعدد من مسؤولي ومديري مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة.

ومن بينهم يودورا تشي، وشيلا جانغ، وسُبحانة محمد شريف، ونور الهُدى صباحان، وأزليندا أحمد، ولي شو يو، وكيفن سيت، إلى مميزات المكتبة وخدماتها وما تتضمنه من مساحات تفاعلية مخصصة لتنظيم المعارض وورش العمل والبرامج التدريبية والتعليمية، كما تعرف إلى ركن «دار نشر غاف».

كما زار الوفد معرض «برج راشد» الذي تنظمه «دبي للثقافة» بدعم من «منصة سكة» احتفاءً بالذكرى الـ45 لافتتاح برج راشد، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ دبي المعماري والاجتماعي والاقتصادي.