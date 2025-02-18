«كابتن أمريكا» الأوفر حظاً في تصدر شباك التذاكر

يُتوقع أن يتصدر فيلم «كابتن أمريكا: برايف نيو وورلد» ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بمداخيل تناهز مئة مليون دولار بين الجمعة والاثنين، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

وحقق هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام «كابتن أمريكا» المدخول الأعلى حتى الآن هذه السنة لفيلم في الأيام الأولى لعرضه. ويتمحور الفيلم كما السلسلة على شخصية «كابتن أمريكا» التي كانت وراء نجاح فريق «أفنجرز» للأبطال الخارقين من «مارفل». ويتولى الممثل أنتوني ماكي تجسيد شخصية سام ويلسون خلفاً لكريس إيفانز.

وفي المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير فيلم «بادينغتون إن بيرو» الذي يُتوقع أن تصل مداخيله بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه إلى 16 مليون دولار. ويكون الدب البيروفي الشهير ذو المعطف الأزرق والقبعة الحمراء في مغامراته الجديدة لاجئاً في لندن، ويعود لقضاء عطلة في بلده الأم.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «دوغ مان» من صدارة شباك التذاكر الأسبوع الفائت إلى المركز الثالث بإيرادات تبلغ 12,3 مليون دولار.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «هارت أيز» محققاً إيرادات تقدر بـ11,1 مليون دولار. وفي فيلم الرعب الكوميدي هذا الذي أخرجه جوش روبن، يهاجم قاتل، عيناه على شكل قلب، العشاق في عيد الحب.

وحل خامساً مع 8,5 ملايين دولار فيلم «ني دجا 2» الصيني التحريكي المستوحى من أسطورة تقليدية محلية.