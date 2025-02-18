منحوتات مهرجان الجليد الروسي تنتصر للبيئة

انطلقت في جزيرة «أولخون» ببحيرة بايكال في روسيا فعاليات المهرجان السنوي للنحت على الجليد. ويعقد المهرجان هذه السنة تحت عنوان «ما يصمت عنه الجليد»، ويشارك فيه فنانون ونحاتون من روسيا وبيلاروسيا والصين، وتستمر فعالياته حتى 15 مارس المقبل، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

ويستعرض الفنانون في المهرجان منحوتاتهم هذا العام بالقرب من صخرة شامانكا في جزيرة «أولخون» على مساحة تمتد بطول 1 كلم، ويقدمون للجمهور منحوتات جليدية تمثل أشكالاً من الطبيعة وملكات الثلج والتنانين، وبعض شخصيات الأساطير التي تتداول بين أبناء الجزيرة.

ويتضمن المهرجان أيضاً برنامجاً لتدريب الجمهور على فن النحت على الجليد، ودروساً ولقاءات مع المختصين في فن النحت، إضافة إلى فعاليات ترفيهية متنوعة.

يقام مهرجان بايكال للنحت على الجليد كل سنة منذ عام 2020 في جزيرة «أولخون» ببحيرة بايكال الروسية الشهيرة، وتستمر فعالياته من 15 فبراير حتى 15 مارس، وبعد انتهاء الفعاليات يتم تحويل التماثيل الجليدية إلى مياه وإعادتها إلى البحيرة للحفاظ على الموارد الطبيعية.