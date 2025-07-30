مكتبة محمد بن راشد في أغسطس.. بانوراما الإبداع والمعرفة

تواصل مكتبة محمد بن راشد جهودها في دعم المشهد الثقافي والمعرفي من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المميزة خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تتنوع بين الجلسات الحوارية ولقاءات الكتّاب والمبدعين، إلى جانب ورش العمل المتخصصة والعروض الثقافية.

تطلق المكتبة برنامج «المخيم الصيفي»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المصممة خصيصاً لتنمية مهارات الأطفال واليافعين في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، الفنون، والريادة.

ويتضمن البرنامج لقاءات معرفية ملهمة بالتعاون مع «نادي كتاب زهرة أجيت للأطفال» و«HAL Book Club»، إلى جانب ورش تنموية تنظمها هيئة تنمية المجتمع، تتناول موضوعات حيوية مثل «نشر ثقافة العمل التطوعي» و«أساسيات التصوير الفوتوغرافي».

وتقدم المكتبة ضمن «المخيم الصيفي»، سلسلة متميزة من الورش التي تركز على تنمية المهارات الشخصية والإلقاء والمسرح والكتابة الإبداعية.

فيما تُختتم هذه التجربة الغنية بحفل تكريمي رسمي يحتفي بإبداع المشاركين وإنجازاتهم.

وبهدف «تمكين العقول» من خلال تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتركيز واتخاذ القرارات تقدم المكتبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة تفاعلية لتعلم أساسيات لعبة الشطرنج التي تحظى بإقبال جماهيري لافت، في خطوة تسعى إلى دمج المهارات الذهنية مع التخطيط واتساع الرؤية، ما يجعلها جزءاً مهماً ضمن البرامج الهادفة للجمهور.

وبالانتقال إلى الفنون ضمن برنامج السينما والمسرح، تفتح مكتبة محمد بن راشد نافذة جديدة على التلاقي بين الأدب والصورة، من خلال فعالية تجمع بين جلسة حوارية تتناول رواية «الفتى الذي عرف الجبال» للكاتبة «ميشيل زيولكوسكي»، والتي تسرد رحلة نضوج شاب في أحضان الطبيعة الجبلية، وعرض فيلم «فتى الجبال» المستوحى من الرواية، في تجربة بصرية وقرائية تستعرض كيف تتحول الكلمة إلى مشهد، وكيف تنبض الحكاية بحياة أخرى على الشاشة.

وتعود ليالي السينما في أغسطس لتضيء مسرح مكتبة محمد بن راشد من جديد، ضمن أمسية استثنائية بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، حيث يلتقي عشَّاق الفن السابع مع مختارات من الأفلام القصيرة العالمية، لتسافر بالمشاهد من قاعة العرض إلى عوالم متباينة في الزمان والمكان.

ضمن عروض «سينيوليو» هذا الشهر، مجموعة متميزة تشمل الفيلم الإسباني «زميل صف» إنتاج (2016) من إخراج خافيير ماركو، والفيلم البولندي «انقطاع» (2015) للمخرج آدم سوزن، إلى جانب الفيلم المصري الوثائقي «القناص» إنتاج (2022) للمخرج حسام وليد، الذي يرصد بعدسته حكاية واقعية مشحونة بالتفاصيل المدهشة، وتختتم الرحلة بالفيلم الكوري الجنوبي «دوامة» للمخرج جاي- وو جانج، الذي يغوص في عمق النفس البشرية وسط دوامة من الأسئلة والرموز البصرية.

وبالتزامن مع ذكرى الشاعر الفرنسي شارل بودلير، وضمن أمسية شعرية استثنائية تنسج الضوء بالظل، تحيي المكتبة ذكرى أبرز روّاد الحداثة الشعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء والمهتمين بالأدب الفرنسي، حيث يُستعرض من خلالها عدد من نصوصه في جلسة تتجاوز حدود الكلمة لتغوص في أعماق تجربة «بودلير» بكل ما تحويها من تناقضات وجمال، وتأثيره العميق على حركة الشعر الحديث ومكانته، لخلق مساحات للتبادل الثقافي واللغوي بين الشعوب، وتعزز من حضور الأدب العالمي في المشهد المحلي.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحتفي مكتبة محمد بن راشد برائدة الإعلام الإماراتي «حصة العسيلي» عبر جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية لمناقشة كتاب «حصة العسيلي: أم الإعلام الإماراتي.

التي حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم»، حيث تسلط الضوء على المسيرة المهنية والإنسانية لهذه الشخصية الفريدة، التي شكّلت ملامح البدايات الإعلامية في الدولة، وكانت صوتاً نسائياً استثنائياً، حيث تمثل شهادة حيّة على روح المبادرة الإماراتية، ويعيد قراءة التاريخ من زاوية نسائية ملهمة.

وفي إطار حضورها الفاعل على الساحة الدولية، تشارك مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أغسطس المقبل في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA) الذي تحتضنه مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان تحت شعار «اتحاد المعرفة، بناء المستقبل» ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال المكتبات والمعلومات، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمكتبيين من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل المعرفة والثقافة في ظل التحولات الرقمية، ودور المكتبات كمراكز محورية للابتكار حيث تأتي المشاركة تأكيداً على دور مكتبة محمد بن راشد ومكانتها كمؤسسة ثقافية رائدة في المنطقة.