طيران الإمارات تدعم مئوية الشاعر سلطان العويس في باريس

أعلنت مجموعة طيران الإمارات دعمها لمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، وتحديداً في ندوة دولية كبيرة بعنوان (سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء)، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مقر اليونسكو بباريس.

ووجّه أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، الشكر لطيران الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تصب في خانة العمل الثقافي وتسهم في حضور الإمارات بالمحافل الدولية، وأكد أن مئوية العويس حدث ثقافي إماراتي كبير يجري الاهتمام به داخل وخارج الإمارات، وأن مؤسسة العويس الثقافية لن تألو جهداً في إنجاح هذه الاحتفالية عبر شراكات مثمرة مع مؤسسات وطنية ترفع من قيمة العمل الثقافي وتعزز حضوره في المجتمع.

وتشارك في الندوة كوكبة من الشخصيات الثقافية والقامات الفكرية والإبداعية من الإمارات والوطن العربي، فضلاً عن نخبة من المستشرقين، كما يشارك فيها شعراء فائزون بالجائزة، بالإضافة إلى أنشطة موازية على هامش الندوة يجري الإعداد لها بالتعاون مع (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»).

قامات ومحاور

يذكر أن منظمة اليونسكو اعتمدت عام 2025 سنة للاحتفاء بمرور 100 عام على ولادة سلطان العويس، وقد انطلقت احتفالية المئوية بحفل موسيقي ضخم في 23 يناير الماضي بعنوان (نغم في دبي) مع الموسيقار المايسترو محمد القحوم، وتشتمل الفعالية على معارض تشكيلية وفنية وأفلام وثائقية، وإصدار طوابع بريدية ومسكوكة تذكارية من المصرف المركزي، وإصدارات كتب ودواوين وندوات فكرية وجلسات حوارية.