كتاب يوثق سيرة حسين عبد الرحمن خانصاحب

صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان (خانصاحب.. رواد ذاكرة البناء والتطوير)، للكاتب والباحث العراقي مؤيد الشيباني، متضمناً مجموعة أبحاث وصور قديمة ولقطات نادرة تحكي فترات عديدة لرجل الأعمال الإماراتي حسين عبد الرحمن خانصاحب.

واشتمل الكتاب على فصول توثيق موسع لجهود خانصاحب الريادية في تاريخ البناء والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نشأ في أسرة عُرفت بدورها الريادي في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال منذ ثلاثينات القرن الماضي، حيث أسس النوخذة خانصاحب حسين بن حسن عماد واحدة من الشركات المبكرة في الإمارات سنة 1935، ثم بدأت المرحلة الثانية برؤية وتطوير حسين عبد الرحمن خانصاحب حين انتقل للعمل في الشركة سنة 1957 بعد أن استقال من عمله في البنك البريطاني للشرق الأوسط، وقام بالتوسعة في أعمال المقاولات والبناء محققاً الإنجازات الواضحة على الأرض.

ويبين الكتاب أن حسين عبد الرحمن خانصاحب يعد أحد أبرز رواد الأعمال الذين أسهموا في تشييد وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على صعيد الطرق الخارجية والداخلية بين الامارات، أو في مجال الجسور والأنفاق وبناء المشاريع الحكومية والمراكز التجارية والملاعب الرياضية والمنشآت الأخرى، وإلى جانب ذلك برزت جهوده في مجال العمل الخيري والإنساني، بالشكل الذي يعد أحد أبرز رواد بناء المؤسسات الخيرية، وتقديم العون لمختلف فئات المجتمع في الداخل، بل وامتدت تلك المساعدات إلى الخارج.

كما يعرض الكتاب لمجموعة الجوائز التي نالها، ولباقة من الشهادات المهمة عنه.