«مدارس الحياة» تحفّز الطاقات الإبداعية في مكتبات دبي العامة

تجارب تفاعليّة متنوّعة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر مبادرتها «مدارس الحياة»، خلال شهر أغسطس المقبل، عبر 31 ورشة عمل معرفية تجمع بين الإبداع والتعلّم، وتستهدف تعزيز المهارات الحياتية والفكرية لأعضاء مكتبات دبي العامة وزوارها، وتحديداً الناشئة واليافعين.

وتشمل أجندة المبادرة التي تحمل شعار «أهلاً بالصيف» وتندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، جلسات متخصصة تغطي مجالات متعددة، مثل الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها، وتمنح المشاركين فرصة فريدة لصقل مهاراتهم والتعبير عن أفكارهم ضمن بيئات محفّزة على الابتكار والتفاعل.

وستتحول مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال أغسطس إلى مساحة نابضة بالتجريب والإبداع، حيث يحتضن «نادي الفن» ورشة «الفن على الحجر» التي تقودها عبير العيداني، لتمكين المشاركين من التعبير الإبداعي على سطح غير تقليدي، وتعزيز الارتباط الحسي بعناصر الأرض.

أما «نادي الكتاب»، فسينظم جلستين ثريتين هما: «مناقشة كتاب: سكون الروح» مع زينب الرستماني، التي تتناول مفاهيم فهم الذات وتحقيق التوازن والسعادة، وكذلك «مناقشة كتاب: سباحة في بركة تحت المطر» بالتعاون مع «ملتقى الراويات»، التي تستكشف عناصر القصة المؤثرة وكيف تلامس القارئ بأسلوب بسيط وإنساني.

وفي إطار «نادي الخط»، تنظم المكتبة سلسلة ورش «مسار التأثير الإبداعي: خط الرقعة – المرحلة المتقدمة»، بإشراف محمد حسين التميمي، وتشمل تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان تشكيل الحروف ضمن الكلمة الواحدة، من خلال مزيج من الشرح الفني والتطبيق العملي الذي يعزّز الثقة والدقة في الكتابة اليدوية.

كما تقدم تبارك رضى ورشة «اصنع ملصقك الخاص» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والتي تتيح للمشاركين تصميم قصّة مصوّرة بأسلوبهم الخاص وتحويلها إلى رسوم متحركة باستخدام تقنية GIF، إلى جانب ورشة «مكعبات تروي قصة» يخوض خلالها المشاركون تجربة إبداعية فريدة، يحوّلون فيها مكعبات روبيك إلى لوحات فسيفسائية تعبر عن الهوية الثقافية، ويقدمها الفنان التشكيلي والمهندس خلفان المراشدة من «CubixArt».

بدورها، تحتضن مكتبة الطوار العامة ورشتين تفاعليتين ضمن البرنامج، الأولى بعنوان «رحلة المذكرات: من الفكرة إلى الكتاب» بإشراف شيماء الكمالي والدكتورة جويس عزام، وتتناول خطوات تحويل التجارب الشخصية إلى مذكرات ملهمة من الفكرة حتى النشر، فيما تركّز الورشة الثانية «الاستدامة في اللغة العربية» ضمن «نادي اللغات» من تنظيم خبراء «نحكي عربي»، على المزج بين تعلم مفردات عربية جديدة ومفاهيم بيئية من خلال اللعب والعمل الجماعي.

كما تقدّم المكتبة نسخة من ورشة «مكعبات تروي قصة» التي تُقدَّم بالتوازي مع مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

في المقابل تستضيف مكتبة حتا العامة ورشة «سوشي الفواكه» ضمن «نادي الصحة والتغذية»، وتقدمها ندى سعيد قطّان، وفيها سيكتسب المشاركون مهارات تحضير سوشي الفواكه بطريقة صحية وجذابة، باستخدام مكونات طبيعية مثل الفواكه الطازجة والمكونات النباتية.

كما تحتضن المكتبة ورشة «مفاتيح الحياة: حقك في ذاتك» ضمن «نادي التنمية الأسرية» تقدمها جيهان صفر، التي تسلط الضوء على أهمية العناية الذاتية للنساء وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتضحية المستمرة.

وتقدم مكتبة الراشدية ورشتين مميزتين؛ الأولى «مدن تحكي»، وتنظمها منصة «الثمانية»، ويكتشف المشاركون فيها أقدم ثماني مدن عربية من خلال تجربة تفاعلية تجمع بين الفن والأداء، إضافة إلى ورشة «مفاتيح الحياة: هدوء النفس» ضمن «نادي التنمية الأسرية» مع جيهان صفر، وتُبرز الفرق بين القلق والتوتر، وكيفية التعرف على أنماط الاستجابة للضغوط اليومية.

كما تشهد مبادرة «مدارس الحياة» تنظيم ورشة «سرد قصة: دبدوب أختي أجمل» في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة، وتقودها سلمى العالم، ويشارك الأطفال خلالها في أنشطة ممتعة تشمل التلوين، والتعرّف على الألوان الدافئة والباردة، بالإضافة إلى لعبة جماعية تعزّز روح الفريق والتعاون بينهم.

أما مكتبة المنخول، وضمن «مسار التأثير الإبداعي في نادي اللغات»، فتقدم أساسيات اللغة الفرنسية عبر تسع جلسات تفاعلية تغطي موضوعات حياتية أساسية مثل التحدث عن العائلة، وصف الأشخاص، الطقس والفصول، الهوايات والأنشطة، السفر والتنقل، والإقامة في الفنادق. وتختتم الجلسات بمراجعة شاملة للمهارات المكتسبة لتعزيز الثقة باستخدام اللغة في مواقف الحياة اليومية، ولا سيما أثناء السفر والتفاعل مع الآخرين.

وفي 31 أغسطس، سيتم تقديم الجلسة النهائية في هذا المسار، يُراجع فيها المشاركون ما تعلّموه من مهارات لغوية عبر أنشطة تفاعلية ومحادثات عملية تعزز الثقة باستخدام اللغة، وتُختتم بتوزيع الشهادات تكريماً لجهود المشاركين وتقدمهم في تعلم الفرنسية.