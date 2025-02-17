«دبي للثقافة» تحصد جائزتين في «التألق العالمية 2025»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حصولها على جائزتين من جوائز «التألق العالمية للموارد البشرية» ضمن «جوائز التألق العالمية 2025»، التي تقام سنوياً في المملكة المتحدة، وذلك تقديراً لإبداعاتها وتميزها في مجال الموارد البشرية، إذ أظهرت الهيئة أداءً استثنائياً في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية باحتسابها جوهر التوظيف والعملية الإنتاجية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى تمكين موظفيها وتطوير مهاراتهم، ما يعزز مكانة الهيئة وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في دبي.

ونالت «دبي للثقافة» الجائزة الذهبية ضمن فئة «فريق الموارد البشرية الأكثر إبداعاً»، تقديراً لمبادراتها الرامية إلى تعزيز الابتكار والتعاون بين فريق الموارد البشرية، كما فاز محمد عبيد المري، مدير إدارة الموارد البشرية في «دبي للثقافة»، بالجائزة الفضية ضمن فئة «المحترف في مجال الموارد البشرية للعام» تكريماً لقيادته وجهوده في تطوير ممارسات الموارد البشرية في الهيئة.

وفي هذا الإطار، أعرب محمد عبيد المري عن اعتزاز الهيئة بتحقيقها هذا الإنجاز، عاداً أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق «دبي للثقافة» في نشر ثقافة الابتكار، وإدارة وتمكين الموارد البشرية.

وقال: «تبرز هذه الجوائز تميز الهيئة وجهودها في الاستثمار في الإنسان، عبر ما تقدمه من دعم لفرق عملها وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم المختلفة، وتحفيزهم على تحقيق التفوق في مختلف مجالات عملهم، كما تبرز هذه الجوائز حرص الهيئة على تطبيق نظام إداري متكامل يضمن الشفافية، ويساعد على تحقيق نتائج إيجابية في جميع المستويات، إلى جانب تهيئة بيئة عمل شمولية وجاذبة للجميع».

يذكر أن أهمية جوائز «التألق العالمية» تكمن في قدرتها على الإسهام في تعزيز معايير التميز العالمية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على السعي لتحقيق الابتكار والتفوق في مجالاتهم المهنية المختلفة، إذ تهدف الجوائز إلى تكريم الهيئات والشخصيات التي تظهر تميزاً في القيادة والابتكار، والنمو والاستدامة في العديد من المجالات، ومن بينها مجال الأعمال والموارد البشرية والاتصالات الداخلية، والتسويق والعلاقات العامة، إذ تسعى الجوائز من ذلك إلى إبراز أهمية الاستدامة والتنوع والشمول ورفاهية الموظفين في بيئات العمل المختلفة.