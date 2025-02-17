«القمة البيئية» في «إكسبوجر» 24 الجاري

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، النسخة الرابعة من «القمة البيئية» التي ستقام في 24 فبراير الجاري، وتحت شعار «الهجرة وتأثيرها في النظام البيئي»، لتسلط الضوء على الدور المركزي الذي تؤديه هجرة الحياة البرية في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، وحماية جميع أنواع الطيور والحيوانات والأسماك من خطر الانقراض، وذلك بحضور ومشاركة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وتتيح النقاشات عن الصور البيئية المؤثرة، التي يستعرضها المهرجان في الفترة من 20 وحتى 26 فبراير، الوقوف على التحديات التي تواجهها الكائنات الحية نتيجة تغير المناخ وتدمير مواطنها الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية، ما يؤثر سلباً في قدرتها على البقاء على قيد الحياة، على الرغم من مرونتها في التكيف واعتمادها على الهجرة لضمان عيشها.

وتجمع «القمة البيئية» الرابعة المصورين والناشطين في مجال الحفاظ على الطبيعة، والعلماء، ومناصري قضايا البيئة، وتلهمهم التعاون بهدف إيجاد حلول عملية تستهدف حماية الأنواع المهاجرة التي يعتمد بقاؤها على الهجرة، والتغلب على التحديات المتنامية التي تواجهها بسبب تغير المناخ، وتدمير الموائل الطبيعية، والأثر السلبي للأنشطة البشرية في الطبيعة.

وأعربت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، عن سعادتها بالمشاركة المرتقبة في القمة البيئية في «إكسبوجر»، مشيدة بالدور الكبير للمهرجان في جعل التصوير والفنون من أهم الوسائل لإيجاد حلول لمختلف التحديات، ومنها البيئة والطبيعة التي تعد مصدر إلهام للفنانين والمصورين في أنحاء العالم.

وقالت: «إن إقامة معرض إكسبوجر قمة بيئية إضافة متميزة لجهود دولة الإمارات في رفع الوعي تجاه الكائنات الحية، وخاصة المعرضة لخطر الانقراض، من أجل الإكثار منها والمحافظة عليها مع تسليط الضوء على الهجرة في استدامة النظم البيئية.

إن حماية الطبيعة وتحقيق التوازن البيئي مهمة تقع على عاتق الجميع، ولا شك في أن إكسبوجر يمثل منصة مهمة لدفع الجهود بهذا الاتجاه. وبتلك الجهود نسهم معاً في رفع الوعي البيئي وخلق مستقبل مستدام لنا وسط الطبيعة الأم وبيئتها المتوازنة».

وقال طارق سعيد علاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «عبر الفنون البصرية، نوجه العدسة نحو الأزمات البيئية ونشجع العالم على مناقشتها وإيجاد حلول عملية لها، فلا يقتصر دور التصوير الفوتوغرافي والسينمائي على التوثيق، بل يسهم أيضاً بشكل مباشر في رفع الوعي وإحداث تأثير إيجابي مستدام، ولهذا نؤمن بأهمية السرد البصري ودوره المركزي في تسليط الضوء على التحديات البيئية، وتحفيز الحوار الهادف الذي يؤدي لاتخاذ خطوات عملية وفورية، وندعو الناشطين البيئيين، والعلماء، والمصورين، والمخرجين، والجمهور للمشاركة في هذا الحوار العالمي والإسهام في صناعة التغيير المطلوب».