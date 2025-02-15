خبراء: الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث

أكد خبراء وباحثون متخصصون في شؤون التاريخ والآثار والتراث والثقافة أن الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث والتعامل معه في هذا المجال يحتاج إلى إمكانات ومهارات مسبقة لتحقيق هذا الهدف الحيوي المهم.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات المقهى الثقافي المنعقد ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية في البيت الغربي، التي أقيمت بعنوان (توثيق التراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي)، بمشاركة كل من الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور ماجد بو شليبي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي في الشارقة، والدكتورة موزة غباش، مديرة رواق عوشة بن حسين الأدبي في دبي، والدكتور أحمد بهي الدين، أستاذ الأدب الشعبي المشارك في جامعة حلوان بمصر، والدكتور راشد المزروعي، الباحث في شؤون التاريخ والتراث الشعبي، وأدار الندوة الدكتور خالد الشحي.

وبين الدكتور عبدالعزيز المسلّم خلال حديثه أن «هناك الكثير من التحديات التي تواجه التراث في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، أهمها ظهور باحثين يعتمدون عليه بشكل تام».

من جهته قال الدكتور ماجد بو شليبي: «أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من علوم الآلة، فكل متخصص بمجال علمي معين، ومنه الآثار والتراث، لا بد أن يهتم بالذكاء الاصطناعي، لكن لا يوجد الآن من يجيد إيصال هذه المهارة لمن يحتاجها»، ولفت بو شليبي إلى أن الذكاء الاصطناعي مكمل للذكاء البشري وليس بديلاً عنه. في الإطار ذاته قال الدكتور أحمد بهي الدين:

«ونحن مقبلون على المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي، فهو ولا شك سيسهم كثيراً في الحد من التفاعل الإنساني، والإبداع البشري، وعلينا ونحن نستقبل هذا الاختراع المهم أن نفكر كيف نستثمره في تقديم تراث حي رصين وأصيل للأجيال المقبلة».

على صعيد متصل، قالت الدكتورة موزة غباش: «إن المستقبل كله ذاهب إلى الذكاء الاصطناعي، وهذه حقيقة يؤكدها الواقع، لكن السؤال المهم هو كيف يمكن أن يكون هذا الاختراع ضامناً للهويات الوطنية بدلاً من تهديدها؟».

وقال الدكتور راشد المزروعي: «لا تزال هناك صعوبات في تطويع الذكاء الاصطناعي في الكثير من جوانب التراث الشعبي، إذ لا يزال قاصراً عن فهم اللهجات المحلية، ولا يستطيع تقريب الصورة التي تعكس معانيها بشكل جلي».

وفي السياق، أقيم احتفال حاشد بمناسبة (حق الليلة) ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية بمشاركة وتفاعل لافت من قبل الأسر والأطفال والضيوف المبتهجين بالمناسبة.