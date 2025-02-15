ندوة علمية حول المخطوطات العربية

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، في ندوة علمية بعنوان «المخطوطات العربية: دراسةً وحفظاً»، نظمها مركز العوتبي للدراسات الثقافية والتراثية في جامعة صحار بسلطنة عمان، بمشاركة نخبة من الباحثين والدارسين المتخصصين في علم المخطوطات.

وقد مثل المركز في الندوة الشاعرة شيخة عبدالله المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام، التي قدمت ورقة بحثية بعنوان «تجربة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فهرسة المخطوطات».

وتحدثت المطيري في محاضرتها عن تباين مستويات فهرسة المخطوطات من مكتبة لأخرى، وذلك حسب النظام المتفق عليه من إدارة قسم المخطوطات، وحسب طبيعة المستفيدين من فهارس المخطوطات. كما تناولت أهمية فهرسة المخطوطات.