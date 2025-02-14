«منتدى القوز للريادة الإبداعية».. نجاحات نوعية وفرص فريدة

يُمثّل «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، منصة مبتكرة تهدف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يتضمنه من فرص تنموية تساهم في دعم الابتكار وتعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة.

نجاح

وكشفت تقارير الهيئة عن نجاح نسخة المنتدى الثانية في استقطاب أكثر من 700 مبدع ورائد أعمال من مختلف أنحاء العالم، شاركوا في سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات النقاشية والإرشادية وجلسات التواصل، التي عقدتها الهيئة خلال فترة المنتدى الذي استضافته منطقة القوز الإبداعية، بهدف دعم رواد الأعمال وفتح الآفاق أمامهم، ومنحهم فرصة التواصل مع خبراء الصناعة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة.

وفي هذا السياق، أشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى أن دبي أصبحت نقطة جذب لرواد الأعمال والمستثمرين، بفضل ما تمتلكه من فرص استثمارية تلبي متطلبات المبدعين في كافة المجالات وتقدم لهم تسهيلات تمكنهم من النجاح والتطور.

وقالت: «توفّر دبي بيئة تنموية واستثمارية متفردة قادرة على جذب أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتأسيس ومزاولة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية».

ولفتت إلى أن «دبي للثقافة» تسعى عبر مشاريعها ومبادراتها المتنوعة إلى دعم أعضاء المجتمع الإبداعي وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون مركزه العالمي بحلول 2026.

مسابقة

وشهدت نسخة المنتدى الثانية، تنظيم مسابقة «القوز للريادة الإبداعية» الرامية إلى دعم الشركات الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكارٍ مبتكرة تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، حيث استقبلت المسابقة عدداً كبيراً من طلبات المشاركة، تأهل منها إلى القائمة القصيرة 6 شركات ناشئة، عرضت أفكارها أمام أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت هاشم منتصر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «ذا لايتهاوس»، ومحمد كاظم، الشريك المؤسس لشركة «تماشي»، وجيني غنيمة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايند كلاود ترايب»، وميديا نوسنتيني، المؤسس لشركة C3، وسحر عبد الله، مدير أول في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشو شودري، جامع فنون ومؤسس «دي إن إيه هيلث آند ويلنس»، والذين قاموا بتقييم المشاريع المشاركة بناءً على مجموعة من المعايير من بينها قدرتها على الإبداع والتأثير والتوافق مع معايير التميز الريادي.

ووفقاً لنتائج المسابقة كان المركز الأول من نصيب ميسون الشامسي من مؤسسة شركة كريمز بوتانيكس، المتخصصة في المنتجات الطبيعية والاستدامة، وقالت: ساهم المنتدى في منحنا فرصة التواصل مع خبراء في الصناعة، والشركاء المحتملين ورواد أعمال يشاركوننا نفس الأفكار، وهو ما يمكننا من تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، لا سيما وأن رسالة علامتنا التجارية تتناغم مع أهداف المنتدى في عرض منتجات مبتكرة مستوحاة من التراث الإماراتي الغني، مشيرة إلى أن الجلسات الإرشادية الفردية مكنتها من التعرف على العديد من الاستراتيجيات المبتكرة التي تساهم في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها، مع المحافظة على قيم العلامة التجارية المتعلقة بالاستدامة والأصالة.

إلهام

وفاز بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية الإماراتية غالية المنصوري، مالكة استوديو «كنز للفنون»، الذي يُعد أول استوديو متنقل للفنون في الدولة، ويقدم برامج تعليمية متخصصة في الحرف التقليدية والفنون، وأشارت إلى أن المنتدى يشكل مصدر إلهام لها ويمنحها مساحة واسعة للتواصل مع رواد أعمال يشاركونها نفس الأفكار، ما مكنها من إثراء خبرتها وتوسيع معرفتها في مجال ريادة الأعمال وتعزيز قدرتها على نشر فكرة مشروعها.

وقالت: يعكس فوزنا في مسابقة منتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية أهمية البرامج التعليمية والفنية التي نقدمها في استوديو «كنز للفنون» بهدف جعل الفن والثقافة في متناول الجميع، وقد ساهم المنتدى في فتح المجال أمامي للاستفادة من الجلسات الإرشادية الفردية، إلى جانب مد جسور التواصل مع مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال.

دور

وجاء في المركز الثالث روري مكلاكلين، من مؤسسة «لايك مايندز» التي تضم مجتمعاً من المبدعين والوكالات وصناع الأفلام، والذي أشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسته في دعم المبدعين وصناع الأفلام في دبي، لافتاً إلى أن المنتدى يساهم في إبراز قيمة المبادرات المجتمعية وإلهام المشاركين، وتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم، ما يعكس أهميته كمنصة مبتكرة قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية.

ويحظى الفائزون في مسابقة «القوز لريادة الأعمال الإبداعية» بمجموعة من الجوائز العينية والمادية تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم، وتقدمها «دبي للثقافة» بالتعاون مع شركائها «تو ثيردز» و«زوهو» و«ليتس ووركس» ولينكدإن وميك وركس الإمارات.