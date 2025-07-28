دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والإبداع

شهد افتتاح «بينالي لندن للفنون» حضوراً مميزاً لدبي، حيث استعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جهود الإمارة ومبادراتها لدعم الفنون والإبداع، وما توفره دبي من بيئة مناسبة للمواهب.

وألقت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، الكلمة الرئيسية في «بينالي لندن للفنون»، أظهرت فيها التحول الملهم الذي تقوده الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والإبداع.

كما تطرقت إلى السياسات الثقافية المبتكرة التي تنتهجها الإمارة، ودور الفن في الأماكن العامة، والبرامج المتنوعة للمعارض، والمنظومة الداعمة للمواهب الإبداعية الصاعدة، ضمن بيئة ثقافية متكاملة تجسد رؤية دبي للمستقبل.

وأقيم الحدث في قاعة «تشيلسي أولد تاون هول» التاريخية، وشهد مشاركة 350 فناناً من 60 دولة، ضمن تجربة فنية راقية بمعايير عالمية.

وقد شكّل البينالي منصة نابضة بالحوار الثقافي والفني، واستقطب نخبة من الفنانين، والمهتمين باقتناء الأعمال الفنية، وزواراً من مختلف أنحاء العالم.

كما شارك فنانون مقيمون في دولة الإمارات ضمن فعاليات المعرض، ما ساهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الفنية الدولية، وشجع فرص التبادل الإبداعي مع المجتمع الفني العالمي.

وسلطت هالة بدري في كلمتها الضوء على الزخم المتصاعد الذي يشهده قطاع الفنون في دبي، مؤكدة التزام الهيئة بدعم المواهب المحلية وتعزيز التعاون الثقافي على المستوى الدولي.

وقالت: «نطمح إلى جعل الإبداع جزءاً من الحياة اليومية، لتحويل مدينة دبي بأكملها إلى لوحة حية تتجلى فيها مختلف أشكال التعبير في كل زاوية، وليس فقط داخل المعارض».

وأشارت إلى محطات بارزة مثل إطلاق منحة دبي الثقافية والتأشيرة الثقافية طويلة الأمد، إلى جانب المكانة المتنامية لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً جاذباً للفعاليات الثقافية العالمية.

وخلال البينالي، قامت هالة بدري بجولة في المعرض برفقة آرين أريتي، نائب عمدة منطقة كنسينغتون وتشيلسي، وبيتر غالياردي، مدير معرض غالياردي وعضو الفريق القيم للبينالي.

كما زارت هالة بدري خلال وجودها في لندن مستودع متحف «فيكتوريا وألبرت» برفقة إيزابيلا فالنتيني، مسؤولة المدن والشراكات في منتدى الثقافة للمدن العالمية.

واستكشفت منطقة «إيست بانك» برفقة تامسين آيس، مديرة «إيست بانك»، حيث زارت مسرح «سادلرز ويلز إيست»، وتتبعت مساراً للفن العام، وحضرت عروضاً لطلبة كلية لندن للأزياء.