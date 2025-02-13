«اللوفر أبوظبي» يطلق مبادرة تحتفي بتراثه الثقافي والمعماري

يُطلق متحف اللوفر أبوظبي أول مبادرة من نوعها للشراكة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في الإمارات، وهي مصممة للاحتفاء بالتراث الثقافي والمعماري الفريد للمتحف، إلى جانب تعزيز الابتكار والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمحور موضوع النسخة الأولى من المبادرة حول الهندسة المعمارية الأيقونية للمتحف، وهي تدعو جميع الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها إلى استلهام الإبداع من التصميم المذهل الذي يتميز به المتحف والنسيج الثقافي الفريد الذي يجسده اللوفر أبوظبي، وسيؤدي هذا التعاون إلى ابتكار مجموعة حصرية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تجسد روح المتحف، والتي سيكون لها صدى بين الجماهير على المستويين المحلي والعالمي.

يوفر هذا التعاون منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لاستعراض خبراتها من خلال تطوير منتجات حصرية تحمل علامتها التجارية، على أن تتوفر هذه المنتجات في كل من متاجر الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتجر المتحف. كما وترفد هذه المبادرة المتحف أيضاً بمجموعة مختارة من المنتجات عالية الجودة والمصممة حسب الطلب، بما يتماشى مع رسالة المبادرة.

وقالت لمياء راشد النعيمي، مدير إدارة التطوير والتسويق والاتصال في متحف اللوفر أبوظبي: «نسعى إلى الاحتفاء ليس فقط بالثراء المعماري والثقافي للمتحف، ولكن أيضاً الاحتفاء بالإبداع والمواهب، ونبذل قصارى جهدنا لإنشاء روابط بين أصحاب المهارات الحرفية والقدرات الإبداعية على المستوى المحلي بالجمهور العالمي».