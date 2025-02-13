الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة القصيرة 19 الجاري

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحافي يعقد في مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، مصر، 19 فبراير الجاري.

وسيعلن أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام – منى بيكر (رئيسة اللجنة)، وبلال الأرفه لي، وسامبسا بلتونن، وسعيد بنكراد، ومريم الهاشمي، الروايات الست المرشحة في القائمة القصيرة. كما يشارك في المؤتمر رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

سيتم اختيار روايات القائمة القصيرة من القائمة الطويلة المكونة من 16 رواية صدرت بالعربية في الفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2024.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام من وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.