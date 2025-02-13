الأرشيف والمكتبة الوطنية يعزز التعاون مع «بيت ريفرز»

استقبلت منصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في مهرجان الشيخ زايد 2025 الدكتورة روبي الصليبي من متحف بيت ريفرز البريطاني الذي تشرف عليه جامعة أكسفورد البريطانية، ويعدّ أحد أقسامها.

حيث قامت الصليبي بتفقد صور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي التقطتها عدسة الرحالة الشهير والمستكشف ويلفرد ثيسيجر.

وأعربت الدكتورة روبي الصليبي عن سعادتها بتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومتحف بيت ريفرز، وأشادت بمنصة «ذاكرة الوطن» ومحتوياتها التي تقدم للزوار ورواد المهرجان بُعداً تاريخياً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدّ نافذة تطل منها الأجيال على ذاكرة الإمارات التي يجمعها الأرشيف والمكتبة الوطنية ويحفظها، مشيرة إلى أن كتابات ثيسيجر والصور التي التقطها للإنسان والمكان تعد توثيقاً رائعاً لمرحلة مهمة في تاريخ الإمارات، تظهر ثراء الماضي، وما شهدته الإمارات من نهضة وتطور وازدهار.

هذا، ويحتفظ متحف بيت ريفرز - الذي لاقى منذ تأسيسه دعماً سخياً من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- بعشرات آلاف الصور التي التقطها ثيسيجر للأماكن والأشخاص في الإمارات وشبه الجزيرة العربية، وتعدّ صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقدمة مقتنيات المتحف حيث تحظى بأهمية كبيرة.