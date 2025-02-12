مهرجان الجبل بالفجيرة يحتضن «حوار الإنسان والطبيعة»

شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، أول من أمس، افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجبل الثقافي الذي نظمته جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في استراحة الجبل بمدينة دبا الفجيرة، بحضور عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي.

والمستشار أحمد محمد بن علي الظنحاني، والدكتور الخبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمع غفير من المهتمين بالشأن الثقافي. في مستهل حفل الافتتاح رحبت موزة الكندي بضيوف المهرجان في نسخته الرابعة التي أقيمت تحت شعار «حوار الإنسان والطبيعة».

مشيرةً إلى أن إمارة الفجيرة تشهد حراكاً ثقافياً ومعرفياً حافلاً بالفعاليات الرائدة، فيما أكد الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الثقافية، حرص الجمعية على تعزيز مكانة الفجيرة وجهة ثقافية بارزة.

بدأ الحفل بتكريم شخصية المهرجان، الكاتب والإعلامي مراد عبدالله البلوشي تقديراً لمسيرته الإبداعية واحتفاءً بتجربته الرائدة في مجالي الثقافة والإعلام. تبع ذلك تكريم «نادي الكتاب بالإمارات» الذي حل ضيف شرف على المهرجان، وتسلم درع التكريم عبدالله الظنحاني العضو المؤسس للنادي.

إلى جانب ذلك، كرم المهرجان نخبة من المثقفين والمشتغلين بالثقافة والتراث وهم، خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس، وعبدالله سعيد المرشدي مؤسس جمعية البدية للثقافة والفنون، والباحث في التراث علي سالم الظنحاني.

واستهلت فعاليات المهرجان، باستعراضات تراثية قدمتها فرقة دبا الحربية، أعقبتها جلسة «فن وطرب» أحياها الفنان هزاع الظنحاني، تلتها قراءات شعرية بعنوان «بوح الجبل»، شارك فيها الشعراء:

هبة شريقي، سعيد بن سبيل الظنحاني، عبدالعزيز باروت، عائشة بن دوستين «صوغة»، وأدارها الشاعر محمد خميس السويدي. وأفرد المهرجان مساحة لمناقشات إثرائية بعنوان «الجبل والمبدع.. التأثر والتأثير» بمشاركة الكاتب والباحث جميع الظنحاني والكاتب علي سعيد الطنيجي، وأدارتها الكاتبة موزة الزيودي.

كما خصص المهرجان، زاوية للفنون التشكيلية والخط العربي بمشاركة الفنانة التشكيلية بسمة الظنحاني، وركناً للكتب احتوى على عدد من إصدارات مكتبة جمعية الفجيرة الثقافية، كما شهد توقيع كتاب «الأخلاق الفاضلة» للكاتب حمد الزحمي.

في ختام المهرجان، قرأت الدكتورة فاخرة بن داغر البلوشي نائب رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية نص «وثيقة الجبل الثقافية». وأعرب الدكتور الخبير خالد الظنحاني رئيس «الفجيرة الثقافية» عن سعادته بنجاح المهرجان الذي قدم للجمهور فعاليات وأنشطة إبداعية بمختلف ميادين الثقافة والفنون احتضنتها الطبيعة الجبلية بتفاصيلها الساحرة، وهو ما يعزز علاقة المبدع بالمكان وجمالياته.