«حق الليلة».. احتفالات بنكهة التراث والأصالة في «دبي للثقافة»

بأجندة ثرية بالأنشطة الإبداعية، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في معظم أصولها ومرافقها بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، ويستمر الاحتفال حتى 16 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهودها الهادفة إلى إبراز أهمية هذا التقليد الشعبي والتعريف بتفاصيله وجمالياته ومكانته في المجتمع المحلي، ما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وتحفيزها على صون وحفظ التراث المحلي وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وسيقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بالشراكة مع «كيندر» مجموعة واسعة من الفعاليات المستلهمة من «حق الليلة» خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري.

حيث سينطلق الأطفال برفقة مرشدين ثقافيين في مسارات «حق الليلة»، يطوفون خلالها بين بيوت «حي الشندغة التاريخي»، وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويرددون الأهازيج لجمع الحلويات من بيوت الحي، كما سيستمتع الصغار بسلسلة من الورش الإبداعية، التي ستقام في أماكن متفرقة من الحي التاريخي، حيث تتواجد تشكيلة من المجسمات والأعمال الفنية المستوحاة من حقيبة «حق الليلة» والحلويات الإماراتية التقليدية.

كما ستقدم «كيندر» تجربة تفاعلية للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلّم، حيث سيستخدمون أجهزة آيباد لتصميم شخصياتهم الرمضانية التي ستُعرض على شاشة كبيرة، وسيتم خلال الاحتفالية توزيع 400 كيلوغرام من شوكولاتة كيندر. بينما سيحظى الزوار بفرصة زيارة بيوت وأجنحة المتحف، لاستكشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها الأصيل.

ويستضيف متحف الاتحاد خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، برنامجاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تحتفي بالعادات والتقاليد المحلية، وسيقدم لزواره تجربة «دكان المتحف»، التي تعيد إحياء أجواء البقالة التقليدية وما تتضمنه من حلويات تقليدية، كما سيكونون على موعد مع جوقة «بسمة» التي ستقدم مجموعة من الأهازيج الشعبية الخاصة بـ «حق الليلة».

إضافة إلى باقة من الأغاني العربية الكلاسيكية ومختارات من الأغاني الخليجية، وتشمل الأجندة تنظيم سلسلة من ورش العمل والعروض الفنية والسينمائية، التي تسلط الضوء على مفاهيم الهوية والانتماء.

وستفتح مكتبات دبي العامة أبوابها أمام طلبة المدارس لتتيح لهم فرصة الاحتفال بـ «حق الليلة»، والاستمتاع بسلسلة من الفعاليات التي تنظمها في فروع الطوار والمنخول وحتا وهور العنز والراشدية.