مكتبة محمد بن راشد تروي «حكايات بين السطور» 15 الجاري

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الكاتب والروائي البارز أمير تاج السر، في جلسة حوارية بعنوان «حكايات بين السطور: فن الرواية وتجربة السرد»، تديرها الكاتبة مريم الساعدي.

وذلك يوم 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً. وتستعرض الجلسة تجربة ورحلة الكاتب أمير تاج السر في عالم السرد الروائي، كما تسلط الضوء على الجوانب الفنية والأدبية في عالم الرواية.

وبأسلوبه الذي يمزج بين الواقع والخيال، استطاع أمير تاج السر أن يترك بصمة واضحة في المشهد الأدبي العربي والعالمي، حيث تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات ودُرّست في الجامعات، ليصبح نموذجاً للسرد الإبداعي العابر للحدود.

وتتطرق الجلسة إلى عدة محاور رئيسية تشمل الرواية كنافذة على الواقع والخيال، والهوية السودانية في الأدب العربي، والكتابة بين مسؤولية الفن وإغراء السوق، والأدب كعلاج إنساني، وتجربة الطبيب الروائي، ومستقبل الأدب العربي ورؤية التغيير.

وتبدأ الجلسة بنقاش ثري يتناول أبرز ملامح تجربته الروائية وكيفية تحويل التفاصيل اليومية إلى نصوص أدبية ملهمة، إضافة إلى تحديات تقديم الثقافة السودانية لجمهور عالمي. كما يسلط اللقاء الضوء على تجربة تاج السر المتفردة كروائي وطبيب.

وتأثير ممارسته للطب على بناء شخصياته وصياغة حبكاته الروائية، ودور الأدب كعلاج يملك القدرة على شفاء الروح. ويناقش الضيوف قضية التوازن بين المسؤولية الفنية ومتطلبات السوق، وكيفية تقديم عمل فني أصيل يستجيب لاحتياجات القراء.

وتختتم الأمسية بمناقشة رؤية الكاتب لمستقبل الأدب العربي، ودور السرد في تجاوز الحدود الثقافية، مع إضاءات خاصة على الأدب الشبابي الجديد، بالإضافة إلى تقديمه رسالة خاصة تحت عنوان «وصية كاتب»، قبل فتح باب الأسئلة والنقاش مع الجمهور.