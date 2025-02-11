روائع الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي تحط الرحال بنيويورك 20 يونيو

كشفت الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي عن تلقيها دعوة رسمية لتقديم عرضٍ في قاعة كارنيجي المرموقة بمدينة نيويورك، في خطوة تمثل إنجازاً تاريخياً بوصفها الأوركسترا الأولى في دولة الإمارات التي تتلقى هذه الدعوة الرسمية.

ويُقام الحفل المميز يوم 20 يونيو المقبل، بقيادة جوناثان وينتر باريت، المايسترو والمؤلف الموسيقي الأمريكي الشهير.

ويشهد الحفل تعاوناً مع الملحن الإماراتي إيهاب درويش، السفير الثقافي ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، حيث يؤدي أحد مؤلفاته المميزة للمرة الأولى في الولايات المتحدة، مسلطاً الضوء على التراث الفني الغني لدولة الإمارات وتطلعاتها الثقافية على خشبة واحدٍ من أعرق المسارح في العالم.

وتمثل هذه الدعوة إنجازاً مهماً على صعيد مسيرة الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، والترويج للمشهد الثقافي والموسيقي الإماراتي على المستوى العالمي.

وتأسست الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي عام 2018، ثم تنامت لتضم 6 فرق أوركسترا تشمل أكثر من 200 عضو شاب تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً من 30 جنسية مختلفة.

وتشهد هذه المناسبة التاريخية أداء أكثر من 60 عضواً من الأوركسترا في قاعة كارنيجي، إلى جانب اثنتين من فرق أوركسترا الشباب المتميزة في الولايات المتحدة من نيوجيرسي ولوس أنجلوس.

وتسلط هذه الفرصة الرائعة الضوء على المواهب المذهلة للموسيقيين الشباب، إلى جانب كونها فرصة استثنائية للأداء على واحدٍ من أشهر المسارح على مستوى العالم.

وتلقت الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي أيضاً دعوة للعزف في مقر الأمم المتحدة خلال تواجدها في نيويورك، مما يرسخ مكانتها بوصفها أفضل أوركسترا للشباب في المنطقة.

وقال إيهاب درويش، الملحن الإماراتي المرموق ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين: «إن هذه الدعوة هي دليلٌ بارزٌ على الإمكانات الموسيقية الراقية التي يحظى بها العازفون الشباب لدينا.

ويشرفني أن أقدم أحد مؤلفاتي الموسيقية للمرة الأولى في الولايات المتحدة لهؤلاء الموسيقيين الشباب الموهوبين، الذين سيحملون أحلامهم عند دخولهم قاعة كارنيجي من أجل تحقيق التطلعات الثقافية الطموحة لدولة الإمارات. وستمنح هذه التجربة الاستثنائية الإلهام للأجيال القادمة لتحقيق النجاح».

بدورها، قالت أميرة فؤاد، المؤسسة المشاركة والمديرة الفنية في الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي: «نفخر بتمثيل دولة الإمارات على واحدٍ من أبرز المسارح في العالم. إنها لحظة محورية لتكريم الالتزام الراسخ والجهود الدؤوبة والمواهب الموسيقية الفذة لدى شبابنا، فهي تتيح لهم إبراز إمكاناتهم على الصعيد العالمي».