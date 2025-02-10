الشارقة ضيف شرف «الرباط للكتاب» 2025

تقديراً لمكانتها الدولية في خريطة عواصم المعرفة، واحتفاء بمشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الثقافي والحضاري، أعلنت المملكة المغربية اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، الذي ينظمه قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، في الفترة ما بين 17 و27 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعتها خولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، ولطيفة مفتقر، المنسقة العامة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب.

ويفتح هذا الاختيار آفاقاً جديدة لتعزيز التبادل الثقافي العربي، وتوطيد العلاقات بين صنّاع الفكر والمعرفة من دولة الإمارات والمملكة المغربية، حيث تنظم الشارقة في مشاركتها في المعرض برنامجاً ثقافياً غنياً يجسد راهن وتاريخ المشهد الأدبي والإبداعي الإماراتي.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تظل الثقافة أوسع الأبواب التي يمكن بها للشعوب والدول أن تلتقي وتتحاور، فهي ليست أدباً وفناً وموسيقى وحسب، وإنما هي أيضاً هوية المجتمع والقيم التي يتمسك بها، ولذلك يمثل احتفاء المغرب بالشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب، أفقاً متجدداً لاكتشاف المشتركات التي تجمع الشعبين الإماراتي والمغربي، وفرصة لتعميق علاقات تاريخية قوية تجمع البلدين».

وأضافت: «قدم المغرب إرثاً معرفياً كبيراً ليس للمكتبة العربية وحسب، وإنما أيضاً للمكتبة العالمية، وعلى مر التاريخ كان حاضناً لكبار المفكرين والأدباء والعلماء، ولذلك لا ننظر إلى هذا الاحتفاء بوصفه احتفاءً مغربياً بالشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما نرى فيه فرصة لحوار بين المشرق والمغرب بكامل تنوعه الثقافي والحضاري».

وتابعت: «نحن فخورون بهذه الاستضافة، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة في المعرض عبر برنامج ثقافي يبرز ثراء المشهد الأدبي الإماراتي، ويعزز فرص التعاون بين الناشرين والمفكرين والكتاب من الجانبين، ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، ويفتح أفقاً أوسع للتواصل مع المشهد الأدبي العالمي».

وقال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بحكومة المملكة المغربية: «أعبر عن سعادتي باستضافة الشارقة ضيف شرف الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، هذا يبرز متانة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «ستكون فرصة مهمة لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب للتعرف إلى ثقافة وتاريخ وجهود إمارة الشارقة في مجال الثقافة والكتاب وهو ما تعرفناه في استضافة المغرب ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب الذي كان ناجحاً بكل المقاييس بفضل ما يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

منارة ثقافية

قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «لطالما كانت المملكة المغربية منارة ثقافية تجمع بين عمق التراث العربي الإسلامي وتأثيرات الفكر الإنساني العالمي، ويمثل اختيار الشارقة ضيف شرف لمعرض الرباط الدولي للكتاب 2025 تأكيداً على الروابط الثقافية العريقة التي تجمعنا، فهذا التكريم هو ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الثقافة أساساً لبناء العلاقات بين الشعوب، إيماناً منه بأن المعرفة هي الركيزة الأولى للنهضة الحضارية والتنمية المستدامة».

وأضاف العامري: «بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، سنواصل العمل على تعزيز التبادل الثقافي العربي والعالمي، إذ تشكل هذه المشاركة فرصة لترسيخ التعاون مع المغرب، وتوسيع آفاق الشراكة بين المثقفين والناشرين والمبدعين الإماراتيين والمغاربة، وخاصة أن الشارقة والرباط تتقاطعان في مشروع ثقافي يرتكز على دعم صناعة الكتاب».