«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ندوة بالقاهرة حول إبداعات المتنبي

استضافت الجامعة الأمريكية في القاهرة، الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في ندوة علمية ناقشت كتابه الصادر حديثاً «عيون العجائب في ما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب»، بحضور نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والمتخصصين في الدراسات الأدبية واللغوية.

وشهدت الندوة مشاركة لكل من الدكتور أحمد درويش أستاذ الأدب المقارن، والدكتورة رشا صالح أستاذة الأدب المقارن، وأسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتورة ريم البرديسي أستاذة الأدب الإنجليزي، والدكتور أحمد ولبلبلة عميد كلية دار العلوم.

والدكتور مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور مارك ملهوسر مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، إلى جانب الدكتورة ريم البسيوني الروائية وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية.

وتمحورت النقاشات حول المنهجية التي اتبعها الدكتور علي بن تميم في دراسة أشعار المتنبي، حيث أكد المشاركون على أهمية هذا المنهج في تطبيق أساليب النقد الحديث والمعاصر على الأدب العربي الكلاسيكي، مع إمكانية مقارنته بتجارب شعراء عالميين.

وأشارت الدكتورة ريم البرديسي إلى إمكانية اعتماد الكتاب كمرجع أكاديمي لطلاب الدراسات العليا في أقسام الأدب المقارن.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد درويش أن دراسة المتنبي تحتاج لمثل هذه المقاربات المبتكرة التي تتيح فهماً أعمق للتجربة الشعرية والثقافة العربية، بينما أبرز الدكتور أحمد بلبلولة تميز اختيار مفهوم «الاختراع» في الكتاب وارتباطه الوثيق بالشعر، معتبراً أن العمل أثار أسئلة عميقة حول تجربة المتنبي وفتح آفاقاً جديدة لدراستها.

ورداً على إحدى المداخلات، استعرض الدكتور علي بن تميم جهود رواد مثل الدكتور طه حسين ومحمود شاكر في دراسة المتنبي، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات اللاحقة بقيت تدور في نفس الفلك دون تجديد، رغم وجود محاولات جادة للخروج عن المألوف.

كما ناقش الحضور تعدد المستويات الشعرية في تجربة المتنبي وأهمية استخدام مناهج متعددة لقراءتها، بما في ذلك منهج التحليل النفسي، حيث شدد على ضرورة التمييز بين مفهومي الأنا والذات عند تحليل أشعار المتنبي.

وفي مداخلة، لفت الدكتور مصطفى عمار إلى أن العديد من الباحثين وقعوا في فخ الانبهار بشعر المتنبي، مما أثر على موضوعية دراساتهم، معتبراً أن عمل الدكتور علي بن تميم يقدم إطاراً منهجياً واضحاً يتجاوز هذه الإشكالية ويقدم مقاربة عقلانية متوازنة.