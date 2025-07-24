«دبي للثقافة» و«دبي لسباق الخيل».. شراكة ترسخ حضور التراث المحلي

وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع نادي دبي لسباق الخيل، بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتراث، وتنسيق جهود الجانبين في تنظيم مجموعة من الفعاليات والتجارب والبرامج المبتكرة الهادفة إلى تعريف زوار سباق دبي العالمي بالصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز الثقافة المحلية والقيم التراثية الأصيلة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الرامية إلى نشر الوعي بالتراث المحلي وتوسيع حضوره على الخريطة العالمية.

وتحدد مذكرة التفاهم التي وقّعتها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعلي عبدالرحمن آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أطر التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، وتنص على تبادل الخبرات وأفضل التجارب المؤسسية بينهما، وتعاونهما في توفير منصة مبتكرة تسهم في نشر الوعي بعناصر التراث المحلي وأهمية المحافظة عليها، إلى جانب تنظيم سلسلة من العروض الفنية التراثية، والحرف اليدوية، والتجارب الثقافية المتكاملة التي تعكس أصالة الهوية الإماراتية، وتمكين الجمهور من الوصول إليها والمشاركة فيها، وهو ما يتناغم مع أولويات الهيئة القطاعية الهادفة إلى صون التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وأكدت هالة بدري أن مذكرة التفاهم توافق نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وحرصه على تعزيز قيمنا الثقافية وتراثنا المحلي على الساحة الدولية، وتتجسّد فيها رؤية سموّه الهادفة إلى تفعيل التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية لترسيخ ريادة دبي مدينة تستشرف المستقبل، مشيرةً إلى أهمية الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل في تحقيق أهداف الطرفين وقالت: «ستسهم هذه الشراكة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، حيث سنسعى من خلالها إلى فتح الآفاق أمام أصحاب المواهب وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام الجمهور الدولي وزوار كأس دبي العالمي، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى صون التراث المادي وغير المادي وحفظه للأجيال القادمة، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والتجارب الثقافية المتفردة».

ولفتت إلى أن دبي أصبحت بفضل رؤى القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل نموذجاً عالمياً في تنظيم الفعاليات العالمية، التي تعكس قوة بنيتها التحتية، وتفرد بيئتها الإبداعية، وتراثها الغني وثراء مشهدها الثقافي والرياضي.

وأضافت: «نجحت دبي في تطوير إمكانياتها وتعزيز قدراتها في تنظيم الأحداث الثقافية والرياضية العالمية، وتعد كأس دبي العالمي حدثاً استثنائياً يبرز أهمية الفروسية وقدرتها على تعزيز التواصل بين الثقافات، ويعكس مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والترفيه».

من جانبه، أشار علي آل علي إلى أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «تُعد شراكتنا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي خطوة نوعية تهدف إلى إثراء تجربة كأس دبي العالمي وسباقات الخيل في مضمار ميدان، من خلال إبراز التراث الإماراتي ومشاركته مع جمهور دولي متنوع يحرص سنوياً على حضور هذا الحدث، كما تعكس هذه الشراكة اهتمام نادي دبي لسباق الخيل بتقديم تجربة تتجاوز حدود الرياضة لتحتفي بهويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي.

» وأضاف: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت كأس دبي العالمي منذ انطلاقتها في عام 1996 من أبرز سباقات الخيل في العالم والتي تجسد روح الرياضة وأصالتها، وتحولت إلى منصة تلتقي فيها الثقافات والشعوب، وتبرز فيها المواهب، ما يعكس ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتواصل الثقافي والتميز الرياضي».

وتابع: مع اقتراب الذكرى الثلاثين لكأس دبي العالمي في عام 2026، تؤكد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بالحفاظ على الإرث الثقافي لدولة الإمارات وتعزيز حضوره عالمياً، من خلال منصة تجمع بين الأصالة والابتكار.