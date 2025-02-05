«طيران الإمارات للآداب» يستضيف 150 طالباً وطالبة في برنامج الشباب

استضافت دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2025 أكثر من 150 طالباً وطالبة من الناطقين باللغة العربية من جامعات عالمية، وذلك من خلال برنامج الشباب.

ويحظى برنامج الشباب بدعم من طيران الإمارات، فلاي دبي، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، مركز أبوظبي للغة العربية، وبيت الفلسفة، مما يعكس التزام هذه الجهات الرائدة بتعزيز التعليم والثقافة، وتشجيع الشباب من جميع أنحاء العالم. وبدعم من شركاء البرنامج تمكن الطلبة من حضور برنامج يشمل نخبة من ضيوف المهرجان، بالإضافة إلى برنامج ثقافي واجتماعي ثري.

افتتح برنامج «الشباب» يوم الخميس الماضي، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، متضمناً كلمات رئيسة، وعروضاً تقديمية من ممثلين عن جهات رائدة مثل وزارة الذكاء الاصطناعي، مركز أبوظبي للغة العربية، الجائزة العالمية للرواية العربية، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وزارة الثقافة والشباب، وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال.

ووفر يوم الافتتاح فرصة للشباب لاستكشاف التحديات والفرص، التي تواجه اللغة العربية في بيئة تجمع بين التعليم والتكنولوجيا والابتكار. وفي يومي الجمعة والسبت الماضيين حضر الشباب المشاركون مجموعة من جلسات المهرجان.

وقالت دانية دروبي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في مؤسسة الإمارات للآداب: «يمثل برنامج الشباب تجربة فريدة تفتح آفاقاً جديدة أمام العقول الطموحة لاستكشاف الأدب والثقافة».

وأكد بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات، أن طيران الإمارات تفخر بدعم هذه العقول الشابة والمساهمة في فتح المجال أمامهم لتجربة القوة التحويلية، للتواصل الأدبي مع أبرز الكُتّاب والمفكرين في عصرنا.

بدوره، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «نحن سعداء بدعم مؤسسة الإمارات للآداب، وخاصة فئة الشباب المشاركين في هذا الحدث السنوي المهم. هذه الرعاية تعكس التزامنا في «فلاي دبي» بربط الثقافات والأفكار والمجتمعات».

وأكد دريد الزغواني، نائب رئيس تنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تفتخر بشراكتها مع مهرجان طيران الإمارات للآداب وبرنامجها الدولي ليوم الشباب، الذي سيسهم ببناء مستقبل أفضل لهم.

وقال رامي توفيق، مدير برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، تأكيداً على التزامنا المشترك بدعم تطور المواهب الشابة».

وأعرب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عن تقديره للدور الحيوي، الذي تقوم به مؤسسة الإمارات للآداب في دعم ورعاية الأدب في الإمارات والمنطقة، من خلال برامجها ومبادراتها الثقافية المتنوعة.