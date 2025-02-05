790 ألف مصدر معرفي لمكتبات الشارقة و15 مليون مورد إلكتروني

في الوقت الذي تحتفي فيه مكتبات الشارقة العامة بمئويتها هذا العام، فإنها تقدم للمؤسسات المعرفية والبحثية في المنطقة والعالم نموذجاً يحتذى في عالم المكتبات وإدارة توسيع مصادر المعرفة.

فاليوم، تمتلك المكتبات إرثاً فريداً يتجسد في أكثر من 791,328 مصدراً معرفياً متنوعاً، تشمل كتباً، مخطوطات نادرة، مواد صوتية وبصرية، أشرطة، فيديوهات، وكتب برايل، ما يجعلها إحدى أبرز المراكز الثقافية في المنطقة.

وفي عصر التحول الرقمي، أصبحت مكتبات الشارقة منصة شاملة للمصادر الإلكترونية، حيث تتيح لزوارها الوصول إلى أكثر من 15 مليون مورد إلكتروني، تتضمن كتباً إلكترونية وصوتية، مقالات، مجلات، أطروحات جامعية، وخرائط، بأكثر من 10 لغات. إلى جانب ذلك، يعكس وجود مواد بـ40 لغة أجنبية، بالإضافة إلى الإنجليزية والعربية، التزام المكتبات بخدمة مجتمع متنوع يضم ما يزيد على 117 جنسية.