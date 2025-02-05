«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات نسخته التاسعة

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج فعاليات نسخته التاسعة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري في مقره الجديد في منطقة الجادة بالشارقة، والتي تجمع نخبة من خبراء الفنون البصرية من جميع أنحاء العالم، لتقديم سلسلة من الأنشطة التعليمية وورش العمل المتخصصة والتدريب العملي المكثف، مستهدفة تعزيز مهارات جميع هواة ومحترفي السرد القصصي البصري على اختلاف مستويات مهاراتهم.

وتوفر ورش العمل، التي ينظمها «إكسبوجر» في نسخة العام الجاري، للمبدعين من الهواة والمحترفين فرصة تعزيز مهاراتهم في تقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدية، والتقنيات المتطورة المعززة بالذكاء الاصطناعي، تحت إشراف نخبة من المصورين والخبراء العالميين، بما يضمن حصول كل مشارك على التجربة التعليمية المناسبة.

كما توفر «أدوبي»، الشريك الرسمي للمهرجان، قائمة بأنواع ورش العمل ومستوياتها، الأمر الذي يتيح للمشاركين اختيار البرنامج الذي يناسب مستوى مهاراتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم الإبداعية.

يتضمن البرنامج ورشة عمل بعنوان «إتقان سرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات» يقدمها الخبير العالمي «رولاند بوكريفكا»، وتتعمق الورشة في طرق التحكم بسرعة الغالق لالتقاط الحركات السريعة، بالإضافة إلى خلق مؤثرات فنية لتمويه خلفية الصورة، إلى جانب التقاط صور ليلية بأساليب احترافية.

كما تتيح للمشاركين فرصة اكتساب مهارات عملية لتعزيز صورهم من خلال ضبط الإعدادات التي تناسب أنواع التصوير المختلفة. وللباحثين عن تعزيز حضورهم في عالم فن التصوير الذي يشهد تنافساً كبيراً، تقدم المصورة الفوتوغرافية فيكتوريا ميخالكوفيتش، الحائزة على جوائز عالمية، ورشة «تحقيق الشهرة في عالم الفن»، لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية، مع التركيز على تطوير السيرة الفنية، والمكانة الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الجمهور.