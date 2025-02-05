مركز جمعة الماجد يروي تاريخ المخطوطات الشرقية في مكتبة الكونغرس

أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مكتبة الكونغرس في واشنطن، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «المخطوطات الشرقية في مكتبة الكونغرس»، قدمها الدكتور مهند الصالحي، المتخصص في شؤون العالم العربي بقسم الشرق الأدنى ودائرة أفريقيا والشرق الأوسط بمكتبة الكونغرس، وقد حضر المحاضرة نخبة من الأكاديميين العرب المهتمين بالمخطوطات الشرقية.

استعرض الدكتور مهند في بداية محاضرته تاريخ مكتبة الكونغرس والخدمات التي تقدمها المكتبة لجمهور الباحثين والدارسين، بالإضافة إلى ما تحتويه من كتب مطبوعة ومخطوطات، ووثائق ودوريات نادرة.

وتحدث المحاضر بعد ذلك عن أهم وأقدم الكتب والمخطوطات، التي تقتنيها المكتبة، ومنها إنجيل ماينز العملاق، أحد آخر الأناجيل المكتوبة على شكل مخطوطة في غرب أوروبا، والذي نُسخ عام 1453م، وإنجيل جوتنبرغ، الذي يعد أول كتاب مطبوع في العالم عام 1455م، ثم انتقل للحديث عن المخطوطات الشرقية، التي تضمها المكتبة، ومنها:

مخطوطة لبعض الآيات من سورة القصص، تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي، مكتوبة بالخط الكوفي على ورق الرَّق (المصنوع من جلد العجل)، ومخطوطة من كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، منسوخة عام 1700م.