مكتبة محمد بن راشد .. ورش عمل وجلسات حوارية وتوقيع كتب خلال فبراير

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير الجاري، مجموعة متنوعة من الفعاليات، التي تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية وثقافية وفنية مثل الخط العربي، والخطابة في العصر الرقمي، وإحياء التراث، وكتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى تنظيم حفل توقيع كتاب.

وتبدأ الفعاليات مع ورشة مميزة بعنوان «فن تسجيل الكتب الصوتية» للإعلامية فاطمة الحمّادي، والتي تسلط الضوء على المهارات الأساسية والمتقدمة في إنتاج وتسجيل الكتب الصوتية.

ومن الكتب الصوتية إلى الخط العربي، حيث تُقيم المكتبة ورشة «الخط العربي: بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل» بالتعاون مع مركز زخرف للفنون. وتهدف هذه الورشة إلى تعريف المشاركين بجماليات فن الخط العربي وأصالته.

وفي إطار تعزيز المهارات الشخصية وفنون التواصل، تنظم المكتبة ورشة بعنوان «الخطابة في عصر التواصل الرقمي»، والتي تقدمها الإعلامية ميسون عزام. وتستضيف المكتبة حفل توقيع كتاب «Children of the Seven Sands» للكاتب والمستشار الإعلامي ألكساندر ماكناب.

وستشهد المكتبة وبالتعاون مع دار «كتّاب للنشر»، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «الإمارات بأعين عربية». وتنظّم المكتبة فعالية بعنوان «فن النهمة»، والتي تُعرّف الحاضرين على هذا النوع من الغناء البحري التقليدي.

وتقدم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «طريقك للأمان والفرص في أوقات التحديات». وتعود «ليالي سينيوليو السينمائية» من جديد في عام 2025، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، حيث تبدأ بليلة سينمائية مميزة تعرض مجموعة من الأفلام القصيرة.

وتُختتم الفعاليات بورشة «فن الإيجاز»، التي تقدمها الكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، حيث يتعلم المشاركون تقنيات كتابة القصة القصيرة بشكل احترافي.