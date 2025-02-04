بيت الحكمة بالشارقة يبحث التعاون مع «مكتبة الإسكندرية»

زار وفد من بيت الحكمة في الشارقة برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية، أول من أمس، مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في إطار سعيه لتعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين الجانبين.

التقى الوفد خلال الزيارة دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، التي أشادت بدور المؤسسات الثقافية الإماراتية في نشر الثقافة والمعرفة.

تأتي هذه الزيارة على هامش حضور وفد بيت الحكمة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، وفي إطار حرصه على توسيع علاقات الشراكة والتعاون مع الجهات الفاعلة في العمل الثقافي والمعرفي داخل مصر وخارجها، وتبادل الخبرات مع المسؤولين حول أشهر المكتبات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء نموذج حديث من مكتبات المستقبل القائمة على التفاعل الاجتماعي.

واطلع الوفد خلال جولته داخل مكتبة الإسكندرية وأقسامها ومتاحفها المختلفة على متحف الآثار الذي يضم قطعاً أثرية من أربعة عصور بدءاً من الحقبة المصرية القديمة مروراً بآثار العصرين البطلمي والروماني، ثم زيارة قاعتي الفن القبطي والإسلامي وقاعة «الحياة في العالم الآخر»، التي تعرض مومياوات وتوابيت وقطعاً أثرية تعود إلى العصور الفرعونية القديمة، علاوة على زيارة البانوراما الحضارية التي تقدم عرضاً تفاعلياً عبر تسع شاشات رقمية لتاريخ مصر عبر العصور المختلفة، إلى جانب مكتبتي الطفل والنشء التابعتين لقطاع المكتبات.

وقالت مروة العقروبي: «سعدنا بزيارة مكتبة الإسكندرية؛ هذا الصرح المعرفي العريق الذي يحمل إرثاً ثقافياً غنياً يضرب في جذور التاريخ، وتعرّفنا إلى أقسامها ومتاحفها المتنوعة التي تعكس عمق الحضارة الإنسانية ومسيرتها المعرفية، ونتطلّع لتعزيز التعاون مع المكتبة وتبادل الخبرات مع القائمين عليها، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المعرفة جسراً للتواصل والانفتاح على العالم».