كنوز مكتبة محمد بن راشد.. إرث عربي ومستقبل رقمي

فمنذ القرون الأولى، أبدع رواد مثل الإدريسي والخوارزمي والمسعودي في رسم خرائط دقيقة ومبتكرة أسهمت في تكوين صورة واضحة للعالم القديم، واضعين بذلك أسس علم الخرائط الذي ألهم حضارات لاحقة.
ويتجلى هذا التوجه في تأسيس مكتبة «الخرائط والأطالس» التي تحتضن مجموعة متميزة من الخرائط والأطالس النادرة، مدعومة بتقنيات متقدمة تسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى وتعزيز تجربة التفاعل معه.
وتشكل هذه المكتبة منصة معرفية تجمع بين حفظ الإرث الحضاري وتقديمه برؤية عصرية تليق بمكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار.
كما تعكس هذه المبادرة التزام مكتبة محمد بن راشد، ودبي على نطاق أوسع، بدعم مجتمع المعرفة وتوفير بيئة تحتضن التراث وتواكب التحولات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كذلك تحتفظ المكتبة بنسخة من كتاب «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لابن بطوطة، أحد أشهر كتب الرحلات في التاريخ.
وتضم المكتبة أيضاً كتاب «رحلات ماركو بولو» الصادر عام 1982، ويوميات كريستوفر كولومبوس التي توثق رحلته الأولى إلى العالم الجديد بين عامي 1492 و1493.
أما في مجال أدب الرحلات الحديث، فتوفر مكتبة الخرائط والأطالس مجموعة مميزة من الكتب من بينها «أمريكا في مرآة عربية» للدكتور كمال عبد الملك، و«حكايات على الحدود» للكاتب وليد مكي، و«هكذا رأيت العالم» للكاتب سامي كليب، و«حكايات على خارطة السفر» للدكتور محمد الدغيري.
وتحتضن مكتبة الخرائط والأطالس كذلك مجموعة مهمة من الكتب والمراجع المتخصصة في الجغرافيا، والأنثروبولوجيا، والتراث الشعبي، والأطالس، وأدب الرحلات، إلى جانب مؤلفات مرجعية في مجالات متعددة تشمل التاريخ، والطب، والتكنولوجيا، والزراعة، والعلوم العسكرية، إضافة إلى كتب نادرة عن تاريخ العالمين العربي والإسلامي، وإصدارات عالمية تغطي تاريخ وجغرافيا آسيا، أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، والعديد من الدول.
فعاليات وبرامج ثرية
وتشمل هذه الفعاليات: لقاءات مع مؤلفين، إطلاق كتب جديدة، مجموعات قراءة، وأنشطة تعليمية تثقيفية موجهة للأطفال واليافعين. ..وغير ذلك الكثير.
ومن أبرز الفعاليات التي نظّمتها المكتبة ضمن برنامج «تمكين العقول الشابة» وتعزيز دور المرأة، ورشة معرفية فنية بعنوان «العالم بين الخطوط والرموز» بالتعاون مع Sea More Maps، قدّمتها المعمارية البولندية تيشكا ليفاندوفسكا.
تقنيات متطورة
وقد جُهزت مكتبة محمد بن راشد ومكتبة الخرائط والأطالس بمرافق دراسية حديثة تشمل مساحات مخصصة للقراءة والبحث، ومنافذ طاقة للأجهزة الإلكترونية، وخدمة واي فاي مجانية..وأيضاً بأحدث التقنيات والوسائل البحثية.
وتُعد المكتبة اليوم من بين أكثر المكتبات تطوراً على مستوى العالم من حيث البنية التكنولوجية،.