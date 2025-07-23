كنوز مكتبة محمد بن راشد.. إرث عربي ومستقبل رقمي

شكّلت الخرائط والأطالس في الحضارة العربية والإسلامية ركيزة علمية قادت العلماء والرحالة والتجار في استكشافاتهم، وعكست التفوق الفلكي والجغرافي الذي تميزت به هذه الحضارة.

فمنذ القرون الأولى، أبدع رواد مثل الإدريسي والخوارزمي والمسعودي في رسم خرائط دقيقة ومبتكرة أسهمت في تكوين صورة واضحة للعالم القديم، واضعين بذلك أسس علم الخرائط الذي ألهم حضارات لاحقة.

وامتداداً لهذا الإرث العلمي، حرصت مكتبة محمد بن راشد على جعل الحفاظ على الثقافة العربية وتعزيزها محوراً أساسياً في استراتيجيتها، من خلال تقديم التراث بأساليب معاصرة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.

ويتجلى هذا التوجه في تأسيس مكتبة «الخرائط والأطالس» التي تحتضن مجموعة متميزة من الخرائط والأطالس النادرة، مدعومة بتقنيات متقدمة تسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى وتعزيز تجربة التفاعل معه.

وتشكل هذه المكتبة منصة معرفية تجمع بين حفظ الإرث الحضاري وتقديمه برؤية عصرية تليق بمكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار.

وتُجسّد مكتبة الخرائط والأطالس أحد أبرز النماذج المتخصصة في المنطقة، حيث تجمع بين العرض التوثيقي والتفاعل المعرفي، وتمنح الزوار والمتخصصين تجربة متفردة عبر مجموعة واسعة من الخرائط التاريخية والأطالس الحديثة، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية وعلمية متخصصة.

وتوفر المكتبة نافذة شاملة على تطور علم الخرائط، بأبعاده التاريخية والجغرافية والتقنية، لتشكل صرحاً معرفياً يربط الماضي بالحاضر، ويمنح الباحثين فرصة لفهم العالم من منظور علمي وثقافي متكامل.

كما تعكس هذه المبادرة التزام مكتبة محمد بن راشد، ودبي على نطاق أوسع، بدعم مجتمع المعرفة وتوفير بيئة تحتضن التراث وتواكب التحولات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتُعد مكتبة الخرائط والأطالس من أكثر المكتبات تنوعاً وغنى في محتواها، إذ تضم أكثر من 7753 مخطوطة وكتاب في مجالات التاريخ والجغرافيا وأدب الرحلات، إلى جانب أطالس بيئية وبحرية، ومجلات سفر، ومخطوطات، ووسائط رقمية بلغات متعددة، من بينها أكثر من 690 خريطة ورقية مصنفة بعناية داخل خزائن عرض أفقية مخصصة تغطي مختلف مناطق ودول العالم.

من بين أندر مقتنيات المكتبة كتاب «رحلة ابن فضلان»، الذي يوثق رحلته إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة في العام 921 ميلادية، وهو من أوائل كتب الرحلات العربية.

كذلك تحتفظ المكتبة بنسخة من كتاب «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لابن بطوطة، أحد أشهر كتب الرحلات في التاريخ.

وتضم المكتبة أيضاً كتاب «رحلات ماركو بولو» الصادر عام 1982، ويوميات كريستوفر كولومبوس التي توثق رحلته الأولى إلى العالم الجديد بين عامي 1492 و1493.

أما في مجال أدب الرحلات الحديث، فتوفر مكتبة الخرائط والأطالس مجموعة مميزة من الكتب من بينها «أمريكا في مرآة عربية» للدكتور كمال عبد الملك، و«حكايات على الحدود» للكاتب وليد مكي، و«هكذا رأيت العالم» للكاتب سامي كليب، و«حكايات على خارطة السفر» للدكتور محمد الدغيري.

وتتصدر قائمة الكتب الأكثر طلباً في المكتبة مجموعة من الأطالس العالمية وكتب السفر، مثل «World›s Best Travel Experiences، و«عمان بلادي الجميلة»، و«أطلس الفلك التفاعلي»، و«أطلس فلسطين 1917-1966» للدكتور سلمان أبو ستة.

كما توفر المكتبة مجموعة من الكتب الإلكترونية المتخصصة في أدب الرحلات، مثل «Writes of Passage».

وتحتضن مكتبة الخرائط والأطالس كذلك مجموعة مهمة من الكتب والمراجع المتخصصة في الجغرافيا، والأنثروبولوجيا، والتراث الشعبي، والأطالس، وأدب الرحلات، إلى جانب مؤلفات مرجعية في مجالات متعددة تشمل التاريخ، والطب، والتكنولوجيا، والزراعة، والعلوم العسكرية، إضافة إلى كتب نادرة عن تاريخ العالمين العربي والإسلامي، وإصدارات عالمية تغطي تاريخ وجغرافيا آسيا، أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، والعديد من الدول.

فعاليات وبرامج ثرية

وتشكل مكتبة الخرائط والأطالس مستودعاً معرفياً ومركزاً حيوياً للأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية الوعي وتعزيز التجربة الثقافية للزوار من مختلف الفئات.

وتشمل هذه الفعاليات: لقاءات مع مؤلفين، إطلاق كتب جديدة، مجموعات قراءة، وأنشطة تعليمية تثقيفية موجهة للأطفال واليافعين. ..وغير ذلك الكثير.

ومن أبرز الفعاليات التي نظّمتها المكتبة ضمن برنامج «تمكين العقول الشابة» وتعزيز دور المرأة، ورشة معرفية فنية بعنوان «العالم بين الخطوط والرموز» بالتعاون مع Sea More Maps، قدّمتها المعمارية البولندية تيشكا ليفاندوفسكا.

تقنيات متطورة

وتولي مكتبة محمد بن راشد أهمية كبيرة بتوظيف التكنولوجيا في خدمة المعرفة وتسهيل الوصول إليها، إدراكاً لدورها الحيوي في تعزيز التجربة التعليمية للزوار والباحثين.

وقد جُهزت مكتبة محمد بن راشد ومكتبة الخرائط والأطالس بمرافق دراسية حديثة تشمل مساحات مخصصة للقراءة والبحث، ومنافذ طاقة للأجهزة الإلكترونية، وخدمة واي فاي مجانية..وأيضاً بأحدث التقنيات والوسائل البحثية.

وتُعد المكتبة اليوم من بين أكثر المكتبات تطوراً على مستوى العالم من حيث البنية التكنولوجية،.