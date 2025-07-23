مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم فعاليات ملتقى شباب المعرفة الرابع

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة، الذي نظَّمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب شباب المعرفة، في مسرح جامعة القاهرة، يومي 20 و21 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والرواد في المجال.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني الأخير، عدة جلسات وحوارات معمقة، تناولت مجموعة من أبرز الموضوعات، منها: ريادة الأعمال بتحدياتها ومراحل تطورها وازدهارها، وواقع المشروعات الريادية في مصر، والتحديات المالية.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يمثِّل ملتقى شباب المعرفة، منصة محورية لتمكين الشباب، وإرساء ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

ونؤمن في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بأهمية هذه الحوارات البناءة في تطوير مشهد الأعمال إقليمياً، وتشجيع المشروعات الريادية المبتكرة، وهو ما يأتي ترجمةً للجهود المشتركة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ دور الشباب في المجتمع.

ونتطلَّع إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها تحفيز التعاون والحوار الهادف، وتحقيق أهداف المؤسسة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار».

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان «ريادة الأعمال من البدايات إلى التحديات والتحولات»، بإدارة الدكتور نزار سامي مدير مشروعات الابتكار والنمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة، وشارك في الحوار عدد من رواد الأعمال البارزين، منهم: محمد الشبراوي الفقي مؤسس منصة (Sympl)، ومحمد رجب الرئيس التنفيذي لمنصة «امتلك العقارية».

أما الجلسة الثانية، التي أقيمت تحت عنوان «الاستثمار ورأس المال المخاطر» فأدارها مصطفى عبد اللطيف الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة (E Youth)، وشارك فيها كل من علي مختار الرئيس التنفيذي لشركة «بلتون لرأس المال المخاطر»، والدكتور عمرو العوامري من (ARIA) للاستثمار في رأس المال المخاطر، وندى شاهين العضو المنتدب لشركة (GB) للاستثمار في رأس المال المخاطر.

ونظمت الجلسة الثالثة تحت عنوان «الخدمات غير المالية ودورها في دعم رواد الأعمال»، إذ أدارها الدكتور نزار سامي، وضمت: محمد النجار رئيس قطاع المعاملات غير المصرفية ببنك القاهرة، والدكتورة داليا مصطفى الخبيرة في ريادة الأعمال، والدكتور هاني عياد رئيس جمعية شباب ريادة الأعمال، والدكتورة هبة العشري مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم.

كما استعرضت فعاليات اليوم الثاني نماذج شبابية ملهمة من مصر ودولة الإمارات وسلطنة عمان والمغرب، بينها قصص نجاح أكرم مروان مؤسس منصة (iCareer)، ونادية جمال الدين مؤسسة منصة «راحة بالي».

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من «منتدى شباب المعرفة»، بحوار شبابي مفتوح، حول تطلعات الشباب للمستقبل، وبمشاركة الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلته جلسة تصوير جماعي، وإعلان ختام فعاليات الملتقى.