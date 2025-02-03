«جسور التسامح» و«مانسيرة» على مائدة «طيران الإمارات للآداب»

فعاليات نوعية وجلسات ثرية وملهمة خلال اليومين الفائتين، تضمنتها فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يختتم فعالياته اليوم في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، إذ أقيمت، أمس الأحد، جلسة فكرية غنية بعنوان: «عالم من جسور.. الطرق المتعددة إلى السلام الإنساني والتسامح»، أدارتها البروفيسورة رفيعة غباش، مؤسس ومدير متحف المرأة في دبي، وشارك فيها: الأديب والباحث المغربي، الدكتور عبد الإله بن عرفة، الخبير في منظمة الإيسيسكو، والباحث في اللسانيات والتصوف والفكر الإسلامي، وصاحب مشروع سردي عرفاني، والباحثة الدكتورة نورة الكربي، رئيسة قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي في جامعة الشارقة، المتخصصة بحقول التسامح وحوار الثقافات.

ركزت الجلسة على أنجع الرؤى المعاصرة التي بمقدورها الإسهام في تعزيز قدرتنا للوصول إلى عالم يسوده التسامح والتفاهم الإنساني والسلام.

وناقشت الجلسة مجموعة محاور تفصيلية، مبينة أهمية الثقافة والأدب في بناء جسور التسامح والوئام، وكذا الأنشطة الفكرية والمجتمعية المتنوعة. وعرفت الدكتورة رفيعة غباش بقيمة منجز المشاركين في الجلسة، وتناولت جوانب من حياتها الإبداعية العائلية وانعكاسات ذلك على عطاءاتها في ميادين الإبداع الهادف إلى تكريس التسامح والخير والمحبة.

كما ركزت حوارات الجلسة على أهم السبل الضامنة لتحقيق السلام وأجدى الجسور المفضية إلى التسامح والمحبة بين الشعوب، حيث أوضح المشاركان وجهتي نظريهما بالخصوص.

وتحدث عبد الإله بن عرفة حول أهمية أن يكون الأدب الفكري ركيزة أساسية في المجتمع لبناء صروح التعايش وتجاوز الاختلافات نحو الوئام، وجعل التباين بين الثقافات والمجتمعات قيمة جمالية تعزز أطر اللقاء والتواصل. واستعرضت الدكتورة نورة الكربي أهمية تعريف الشباب بقيمة التسامح والتقارب الإنساني.

«مانسيرة.. ملحمة شعرية»

من جهة أخرى، نظمت ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أول من أمس، جلسة فكرية نقاشية بعنوان: «مانسيرة.. ملحمة شعرية»، شارك فيها الشاعر الإماراتي عادل خزام والشاعر الأمريكي جورج والاس (عبر زووم)، وأدارتها الدكتورة زينب القيسي.

استعرضت الجلسة مضامين ملحمة «مانسيرة»، حيث تحدث عادل خزام عن جماليات قصائدها وقيمة ما تحمله من معانٍ وما ترمي إليه من أغراض إنسانية قيمة. وبيّن خزام أنها تمثل سيمفونية محبة وتناغم حضاري فكري تحلق بأجنحة الشعر. كما تحدث عن فكرة الملحمة ومراحل إنجازها، مؤكداً أهميتها الجوهرية؛ كونها إبداعاً مسكوناً بقيم الجمال والخير والمحبة.

وبدوره، قال جورج والاس: «إن هذا المنتج الفكري يعزز دور الأدب في عمل الخير واللقاء الحضاري والمحبة الإنسانية، وإن الملحمة صوت الشعر الصداح في عوالم الخير والجمال والوئام والتناغم الإنساني».

وأكد أن الأشعار التي تتضمنها الملحمة على سوية فكرية عالية.

وفي الصدد، لفت عادل خزام إلى أنه قضى سنوات طويلة وبذل كبير الجهد وهو يحرر في هذه الملحمة الفريدة، وتطرق إلى أن شعراء كثيرين ممن شاركوا بها رحلوا عن عمالنا.

كما تمنى أن تلقى الملحمة صدى وشعبية أكبر، موضحاً أنها ستترجم إلى الإنجليزية والصينية وغيرهما من اللغات قريباً. وفي السياق نفسه، أشار والاس إلى أنه يرى أن ترجمة العمل إلى الإنجليزية ستمنحه آفاقاً أوسع ويعرف بقيمته بشكل أكبر، على الصعيد العالمي، فهو قيمة رفيعة وعالية وذو مكانة مهمة في الميدان.