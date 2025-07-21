40 فعالية لـ«الإمارات للمكتبات» في 6 أشهر

نظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات أكثر من 40 فعالية وورشة عمل متخصصة، خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وقد استهدفت هذه البرامج فئات واسعة من العاملين في مجال المكتبات والمعلومات.

وأطلقت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات سلسلة من الفعاليات النوعية، التي لقيت تفاعلاً كبيراً من المختصين والمهتمين، من أبرزها تنظيم ملتقى المكتبات الطبية الثاني، الذي ناقش أبرز التطورات البحثية والتقنية في مجال المكتبات الطبية وخدمات المعلومات الصحية، وضم جلسات علمية مركزة، والتي تناولت أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات الصحية والبحث العلمي، ما عزز من فرص التبادل المعرفي بين المتخصصين.

كما نظمت الجمعية البرنامج العلمي الخاص بمشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث قدمت على هامش المعرض عدداً من المحاضرات واللقاءات المهنية.

وقال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: «ما تحقق خلال النصف الأول من العام يعكس التزام الجمعية بتوفير بيئة داعمة للمختصين في قطاع المكتبات والمعلومات، من خلال برامج نوعية، تواكب التغيرات التقنية والمعرفية المتسارعة، وتسهم في تأهيل الكوادر الوطنية للمرحلة المقبلة.

نؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كونها أولوية لبناء مستقبل معرفي مستدام».