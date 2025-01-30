«موعد مع».. يكشف عن الوجه الآخر للمشاهير

حوارات تجمع بين المعرفة والشغف، تسلط الضوء على ذكريات وقصص مجموعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية والعربية البارزة في مختلف ميادين العلم والفكر والفن والأدب، وغيرها، تقدمها الإعلامية ندى الشيباني عبر الموسم الثاني من برنامج «موعد مع» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وفيها تستعرض نجاحاتهم وبصماتهم المؤثرة التي جعلت منهم نماذج ملهمة.

يمتاز الموسم الثاني من البرنامج بتنوع فقراته، حيث يتنقل الضيف بين مجموعة من الكراسي التي تمثل محطات رئيسية في حياته. من بينها «كرسي الحياة»، الذي يتناول أهم محطات الحياة المهنية والفنية والشخصية، و«كرسي الاعتراف»، الذي يعبّر فيه الضيف عن آرائه حول أهم القضايا الإنسانية والعالمية في مجالات الفنون والمسرح والسينما وغيرها، و«كرسي الأحلام»، الذي يركز على أبرز النجاحات والتحديات التي واجهها الضيف، و«كرسي اليوتيوب»، الذي يتضمن أسئلة عامة خفيفة ولطيفة، لكنها في الوقت نفسه جريئة.

وتضم قائمة ضيوف الموسم الثاني من «موعد مع» نخبة من الشخصيات المهمة، ومن بينهم نساء إماراتيات ملهمات، ومن أبرزهن الفنانة ومصممة الأزياء فريال البستكي ومصممة المجوهرات عزة القبيسي، كما يشهد البرنامج إطلالة الكاتب السعودي أسامة المسلم، والمخرج السعودي إبراهيم الحساوي، إلى جانب المغنية السودانية آسيا مدنى، التي تعد سفيرة الفلكلور السوداني، كما يتضمن البرنامج حلقة خاصة مع الفنان التونسي المعروف لطفي بوشناق، وأيضاً وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، إضافة إلى الشاعرين أحمد بخيت وفارس قطرية والفنانة المصرية سوسن بدر، وفنان الـ «ستاند أب كوميدي» العراقي أحمد وحيد، والروائية المصرية نور عبد المجيد، والمؤثرة الكويتية مريم الدخيل، والروائي البحريني عقيل الموسوي، ورائد فن الإنشاد المصري محمود التهامي الذي يعد أستاذاً في ممارسة فن الإنشاد، وغيرهم.

وفي هذا السياق، أشار أحمد عبدالله، مدير تلفزيون دبي إلى أن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «موعد مع» يأتي في إطار استراتيجية «دبي للإعلام» الرامية إلى تقديم محتوى مبتكر يتماشى مع تطلعات الجمهور. وقال: «يحمل الموسم الثاني من البرنامج رؤية متجددة تُركز على تقديم مناقشات ملهمة نستعرض أبرز توجهات القطاع الثقافي والفني وقضاياه، من خلال وجهات نظر مجموعة من أهم الأسماء الأدبية على الساحة المحلية والعربية»، منوهاً بأن الموسم الثاني يتسم بالجودة العالية والإبداع في الطرح، مع مراعاة أدق التفاصيل في الإعداد والإخراج لتقديم تجربة مشاهدة فريدة ومتكاملة. وتابع: «نواصل في تلفزيون دبي العمل على تطوير دورتنا البرامجية، بهدف تقديم محتوى يعكس روح دبي وتنوعها الثقافي».