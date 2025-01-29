«مجموعة كلمات» تعرض في «الشارقة للأدب الإفريقي» 20 عنواناً لمبدعين أفارقة

احتفت «مجموعة كلمات»، الرائدة في مجال النشر العربي، بتنوع وثراء السرد القصصي الإفريقي، في الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي».

حيث قدمت المجموعة من خلال دار «روايات» التابعة لها، 20 كتاباً لنخبة من أدباء إفريقيا للجمهور العربي، ونظمت حفل استقبال لمجموعة من الكتّاب في جناحها المشارك في المهرجان، في مبادرة تعكس التزامها بالتبادل الثقافي، وتقديم الأدب الإفريقي إلى القراء العرب، وتعميق التفاهم والحوار بين إفريقيا والعالم العربي.

وجاءت مشاركة «مجموعة كلمات» في المهرجان بجناح تفاعلي، حيث عرضت مجموعة متميزة من الكتب باللغة العربية المترجمة من الأدب الإفريقي، وسلط الجناح الضوء على التزام المجموعة بنشر الأعمال التي تتجاوز الحدود الثقافية، إذ تميز كل كتاب بسرد قصصي شيق وتصميمات مبتكرة، جسدت التزام المجموعة بتعزيز التفاهم العالمي من خلال الأدب.

تكريم التميز الأدبي

ونظمت «مجموعة كلمات» في جناحها حفل استقبال حصرياً في ثاني أيام المهرجان، للاحتفاء بإنجازات الأدباء الذين ترجمت دار «روايات»، التابعة للمجموعة أعمالهم إلى اللغة العربية، وضمت قائمة الأدباء كلاً من لولا شونيين، وبيتر كيماني، وبيتينا غاباه، وإيفون أوور، الذين شاركوا خلال المهرجان في نقاشات غنية حول رحلاتهم الأدبية والأهمية الثقافية لأعمالهم، وسلط الحفل الضوء على دور «مجموعة كلمات» كجسر بين التراث الأدبي العربي والإفريقي، يعزز الحوار والتقدير الثقافي المشترك.

يشار إلى أن «مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «حكاية إفريقيا» جمع 29 كاتباً من إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، منهم فائزون بجائزة نوبل للآداب، مثل وولي سوينكا وعبد الرزاق قرنح، وتجسد مشاركة «مجموعة كلمات» في المهرجان روح التعاون العابر للقارات، وتسلط الضوء على دور الأدب في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتسهم في خلق فرص جديدة للحوار والتفاهم.