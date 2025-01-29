«مدارس الحياة» في فبراير.. 39 ورشة «فضاء وابتكار»

برنامج ثقافي غني بالمعرفة والأنشطة الإبداعية، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لجميع أفراد المجتمع، من خلال «مدارس الحياة» التي ترفع خلال فبراير المقبل شعار «الفضاء والابتكار»، وتشهد عبر مساراتها الإبداعية وأنديتها المبتكرة تنظيم 39 جلسة وورشة عمل تفاعلية، تتناول مواضيع مختلفة.

وسيحظى رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم بفرصة تعلم أصول الفنون البصرية، من خلال أنشطة «نادي الفن» التي تتضمن جلسة «رسم الشخصيات بالفن التقليدي»، وفيها ستشرح عبير العيداني أساليب رسم وابتكار الشخصيات، فيما سيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تدريب المشاركين على طرق تصميم وتزيين المظلات الشتوية وكذلك مزج الألوان المائية، في حين سيقدم الخطاط محمد التميمي ورشة «خط الرقعة» ليضيء من خلالها على جماليات هذا الخط وتاريخه وأدواته، وستشرف صاحبة نادي راويات الأستاذة داليا أبو العطا على جلسات «نادي الكتاب»، حيث سيكون الزوار على موعد مع الكاتب عبيد إبراهيم بوملحة لمناقشة روايته «حرب السولجر».

وضمن أنشطة نادي «التنمية الأسرية» ستستضيف مكتبة حتا العامة ورشتي «مفاتيح الحياة: صاحبة السعادة» و«مفاتيح الحياة: لوحة الرؤية». وفي الوقت نفسه، ستحتضن المكتبة ورشة «ابتكار مخلوقات فضائية».

وضمن المسار التأثيري، سيشرف خبراء «لينكدإن» على «مسار تعليمي إبداعي: تطوير المهارات المهنية» التي تندرج تحت مظلة «نادي المهن»، وخلالها سيمنحون زوار مكتبة المنخول العامة فرصاً متنوعة لتطوير مهاراتهم المهنية.

وستشارك مكتبات دبي العامة في فعاليات النسخة الـ 13 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» التي ستقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل في حي الشندغة التاريخي، وخلاله ستقدم تشكيلة من ورش العمل المتخصصة في الآداب والفنون البصرية، ومنها ورشة «كيفية الطلب في المطاعم»، كما تشمل أجندة «مدارس الحياة» في المهرجان ورشة «مهرجان سكة: أجمل اللحظات».