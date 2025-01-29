حور القاسمي: «حي الشارقة للإبداع» يترجم تطلعات الإمارة الفكرية والثقافية

أكدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون رئيس حي الشارقة للإبداع، أن إطلاق مشروع «حي الشارقة للإبداع» في إمارة الفكر والثقافة والمبادرات الجادة والنوعية سيمثل واحداً من أحيائها العامرة بأروقة الفن والإبداع.

وأعربت عن تفاؤلها بالمشروع المشيد بالمخيلة والتطلعات الكبيرة التي تقتفي خطى راعيها ومؤسس مشروعها الكبير صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشادت الشيخة حور بالدور الكبير الذي قامت به قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودعمها الكبير وتوجيهاتها النيرة التي أضاءت السبل اللازمة لإقامة هذا الحي النوعي، وجعله وجهة أساسية وفريدة من نوعها في المنطقة. وانطلاقاً من دور إمارة الشارقة الراسخ في تمكين قطاع الثقافة والإبداع وفتح الآفاق للمبتكرين من الشباب وأصحاب الأفكار المستنيرة، يعد المشروع النوعي «حي الشارقة للإبداع» وجهة مختارة للمثقفين والمبدعين داخل الدولة وخارجها، للتعبير عن مواهبهم وتبادل الخبرات والمعارف مع الآخرين.

ويضم مشروع «حي الشارقة للإبداع» مباني متنوعة ومتكاملة تخدم جميعها أصحاب المواهب، وتوفر لهم مساحة حرة لترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، وسيضم الحي كلاً من «متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي»، وهو متحف للمقتنيات الخاصة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي تضم زخارف إسلامية وأعمالاً فنية متنوعة.

كما يضم الحي «أرشيف قاسمي» الذي يحيي إرث الشيخ خالد القاسمي، رحمه الله، المؤسس والمصمم لعلامة «قاسمي» للأزياء.