ورشة حول التفكير التصميمي بمركزجمعة الماجد

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، يوم الخميس، ورشة عمل بعنوان «التفكير التصميمي لتعزيز الابتكار المؤسسي»، قدّمها الدكتور حنّا موسى الجرّ، استشاري وشريك لدى ميرك للتدريب والاستشارات، بحضور 27 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من تطوير مهارات التفكير الإبداعي وتطبيقها في استراتيجيات عملية تسهم في دعم الابتكار المؤسسي. ركزت الورشة على محاور عدة من أبرزها:

تحليل التحديات وحل المشكلات بطرق مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإبداع والابتكار في اتخاذ القرارات ودمجها في العمليات المؤسسية لتحقيق التميز التنافسي المستدام.

كما تناولت الورشة أيضاً أدوات وتقنيات التفكير التصميمي ودورها في تحسين قدرات فرق العمل على تنفيذ الأفكار الإبداعية وتعزيز التعاون داخل المؤسسات. وقد تفاعل المشاركون مع محاور الورشة من خلال مناقشة التحديات التي تواجههم على المستويين الشخصي والمهني، فيما قدمت الورشة حلولاً مبتكرة لدعم بيئات عمل مرنة وإبداعية.