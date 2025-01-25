مشاركة إماراتية واسعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك مؤسسات معرفية وثقافية إماراتية وازنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعروض كتب وفعاليات متنوعة.

واستهلت المشاركة بإطلاق فعاليات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

وفي السياق، تُنظم المؤسسة من خلال برنامج المشاركة مجموعة كبيرة من الجلسات الحوارية وورش العمل وحفلات إطلاق الكتب والإصدارات الجديدة التي تسعى من خلالها للتعريف بمشروعاتها ومبادراتها المعرفية والأدبية المختلفة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعدنا المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.

والذي يُعد منصة مثالية للمشاركة في إثراء الحراك الفكري العالمي، ومحفلاً رائداً يجمع صُناع النشر ورواد المعرفة والمبدعين متيحاً لهم الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف آفاق التعاون».

وتتضمن مشاركة المؤسسة لقاءات وندوات تدور في فلك الأدب والفن والعلم والمعرفة تُنظمها مشروعات المؤسسة، حيث استهل برنامج دبي الدولي للكتابة الفعاليات بلقاء تعريفي حول البرنامج، فيما سينظم على مدار المعرض مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الغنية.

وينظّم البرنامج أيضاً جلسة مع مدير معهد الأهرام سامح عبدالله، ليتابع مع جلسة بعنوان «رحلة إلى عالم الطفل: الورش التدريبية لكتابة قصص الأطفال»، وورشة عمل بعنوان «الترجمة العلمية والأدبية: بين الدقة التقنية والإبداع اللغوي، وجلسة بعنوان».

وعلى هامش المعرض، تعقد المؤسسة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع شخصيات بارزة في قطاعات الأدب والفكر والثقافة، مثل معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة والشباب في جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي. والدكتور هشام عزمي، رئيس هيئة الملكية الفكرية.

والدكتورة كارمة سامي، رئيس المجلس القومي للترجمة، وأحمد الصايغ، رئيس اتحاد الناشرين المغربيين، والدكتور محمد المعالج، رئيس اتحاد الناشرين التونسيين، وسعدون سالم بطيخ، رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، وغيرهم.

«الأرشيف والمكتبة»

ومن جهته، بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 56 مع افتتاح المعرض، وتمثلت المشاركة بعرض أبرز التطورات المهمة في رحلته وهو يعمل لإثراء مجتمعات المعرفة.

والارتقاء بخدماته كمؤسسة للتوثيق والأرشفة وصرح ثقافي له إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات الثقافية التي يشارك فيها نخبة من كبار الكتاب والمثقفين.

وأثناء حفل الافتتاح زار معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث كان في استقباله كل من معالي الأديب محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام، وقدما لمعاليه كتاب «زايد رحلة في صور» وكتاب «أم كلثوم في أبوظبي».

وقد استمع إلى تعريف مقتضب عن كتاب «زايد رحلة في صور» الذي يحتوي على أكثر من 600 صورة نادرة تُبرز محطات بارزة من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بدءاً من توليه الحكم في إمارة أبوظبي وحتى تأسيسه دولة الإمارات العربية المتحدة.

«أبوظبي للغة العربية»

ويشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ 56 من معرض القاهرة ببرنامج ثقافي متكامل يهدف إلى التعريف بأهدافه، واستراتيجياته الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم حراك صناعة النشر.

ويقدّم المركز خلال مشاركته بجناح خاص نحو 600 عنوان من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، و«إصدارات»، منها 85 عنواناً جديداً، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية، وورش عمل، ولقاءات، واجتماعات، تعكس أهدافه، واستراتيجيته.