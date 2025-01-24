«شيفرة».. تجارب وحكايات نجاح إماراتية وعربية ملهمة

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام برنامج «بودكاست شيفرة» الذي تقدمه الإعلامية هبة زعرور عبر تلفزيون دبي، وتستضيف عبر حلقاته مجموعة من الشخصيات الإماراتية والعربية التي تمتاز بتفرد تجاربها وخبراتها الملهمة في المجالات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والطبية والفنية، وغيرها، ويستعرض وجهات نظرهم حول العديد من المواضيع والقضايا المختلفة. ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار المبادرات المبتكرة التي تسعى من خلالها مؤسسة دبي للإعلام إلى مواكبة تطورات القطاع الإعلامي وما يشهده من متغيرات، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الإعلامية الشابة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

عمق وعفوية

ويتميز «بودكاست شيفرة»، الذي تولى مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام إنتاجه، بقدرته على تقديم حوارات عميقة وعفوية تسهم في تفكيك «الشيفرة» التي أسهمت في تمكين الضيوف من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية، ما يجعله واحداً من أهم البرامج الحوارية التي تعرضها القناة ضمن دورتها البرامجية الجديدة، كما تستعرض النقاشات، التي تمتد على مدار 35 دقيقة، المخاوف والتحديات التي واجهت الضيف وقدرته على التعامل معها وتجاوزها وتحويلها إلى فرص، ما يبرز أهمية الوقت ودوره في تحقيق النجاح.

إضافة نوعية

وفي هذا الإطار، أكد أحمد عبد الله، مدير تلفزيون دبي، أن إطلاق برنامج «شيفرة» يأتي في سياق عملية تطوير المحتوى الإعلامي الذي تشهده «دبي للإعلام» عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية. وقال: «يمثل البرنامج إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، حيث يعكس حالة التطور التي تعيشها المؤسسة ويبرز جهودها الهادفة إلى تقديم المحتوى المميز الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الوعي في المجتمعات العربية، والإضاءة على ما تتميز به من كفاءات ناجحة وطاقات إيجابية».

نقاشات عميقة

من جهتها، أشارت ريم المري، مدير مركز الأخبار في «دبي للإعلام» إلى أهمية البرنامج الجديد الذي سيعرض بدءاً من 26 يناير الجاري. وقالت: «يمتاز«شيفرة» بفكرته وعفويته ونقاشاته العميقة التي تمنح الجمهور فرصة للتعلم واكتشاف طرق جديدة لتحقيق النجاح في الحياة، كما يتفرد البرنامج بنوعية المواضيع التي يطرحها خلال حلقاته التي تستضيف مجموعة من الشخصيات التي تمثل أطيافاً مختلفة من المجتمعات العربية، وتم اختيارها بناءً على خبراتها وتجاربها المتميزة ونوعية المجالات التي تعمل فيها، لضمان تقديم حلقات متنوعة وثرية بالمعرفة».

يذكر أن برنامج «شيفرة» سيعرض على شاشة تلفزيون دبي كل يوم أحد في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلاً.