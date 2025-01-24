مهرجان الحصن يرسخ قيم الأصالة والهوية الإماراتية في نفوس الأجيال

يعزز مهرجان الحصن، الذي تنطلق فعالياته غداً وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، الثقافة التراثية الإماراتية، من خلال ترسيخ الإرث الثقافي في أذهان الأجيال الناشئة، باعتباره رمزاً وطنياً يعكس عراقة وأصالة التقاليد الإماراتية والتراث الوطني.

وتشهد فعاليات المهرجان - الذي يقام سنوياً في منطقة الحصن - حضورا كبيرا من المواطنين والمقيمين، الذين يحرصون على زيارة أقسامه وساحاته لمشاهدة عروض فرق الفنون الشعبية والفعاليات المختلفة.

ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي هذا العام، تحت شعار «تعبير حي عن ثقافة أبوظبي»- فعاليات تاريخية، تسلط الضوء على تاريخ أبوظبي وتأخذ الزوار في رحلة عبر الماضي تستعرض العادات والتقاليد والإبداع التراثي والثقافي لاستكشاف إرث الآباء والأجداد.

يقدم المهرجان في نسخته التاسعة أنشطة جديدة تفتح حوارات نثرية، تعكس الإرث المستمر ضمن تجارب حرفية وتصميم وعروض أداء وورش عمل وغيرها.

وقالت رندة عمر بن حيدر مدير إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، إن المهرجان في نسخته التاسعة يتضمن برنامجاً غنياً من التراث والثقافة والعروض الأدائية التقليدية وورش العمل والمتاجر والمأكولات الشهية والحرف اليدوية، مشيرة إلى أن المهرجان يعد معلماً من أهم المعالم الثقافية والتراثية في أبوظبي التي تقام سنوياً في قصر الحصن.

وأضافت أن المهرجان يضم أكثر من 50 فعالية ثقافية وتراثية واستعراضية إضافة إلى الموسيقى وورش العمل الفنية، لافتة إلى أن المهرجان يحتفي بالموروث الثقافي والشعبي العريق من خلال تسليط الضوء على تراث الأجداد وماضيهم وحرفهم التقليدية، إلى جانب ترسيخ الإرث الثقافي والتعرف عن قرب على العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي لدى الأجيال الناشئة، ويعد ملتقى للجميع مع تعدد أدواره عبر الأزمنة يتيح لضيوفه من داخل الدولة وخارجها التواصل مع مجتمعات التراث والحرف والإبداع في أبوظبي.