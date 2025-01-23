«دبي للثقافة» تطلع وفداً من سيشل على خطط وآليات عملها

عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تجاربها الإبداعية الغنية، أمام وفد رفيع المستوى من جمهورية سيشل، وذلك في مقر «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم، إذ جاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسيشل، وتماشياً مع أهداف برنامج مكتب التبادل المعرفي الحكومي، الرامية إلى إبراز جهود الجهات الحكومية المحلية على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية في مختلف المجالات، ومشاركتها مع أكثر من 41 دولة منضوية تحت مظلة البرنامج.

ضم وفد سيشل كلاً من: ماري سيلين زيالور، وزيرة الشباب والرياضة والأسرة، وديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة.

وضمن برنامج زيارة الوفد، التقى مجموعة ممثلين عن المجالس الشبابية والوزارات وخبراء من قطاعات مختلفة مع نخبة من قيادات الهيئة، إذ بحث الجانبان، سبل توطيد الروابط الثقافية وتبادل الخبرات والمعارف، وإمكانات تطوير برامج التبادل الثقافي بين الطرفين.

إلى ذلك، قدم فريق «دبي للثقافة»، لأعضاء الوفد عرضاً شاملاً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة ودورها في إدارة أكثر من 14 مشروعاً استراتيجياً على مستوى دبي، ما مكنها من تصدر المؤشرات العالمية المتخصصة في القطاع الثقافي والإبداعي، ومن أبرزها «مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية»، ما ساهم في تعزيز ريادة الإمارة ومكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي.

كما تعرف الوفد إلى أفضل الممارسات التي تتبعها «دبي للثقافة» في مجالات تطوير المجتمع، وريادة الأعمال، وتمكين ودعم الشباب وأصحاب المواهب الإبداعية وتوسيع مشاركتهم في المشاريع والبرامج كافة التي تنظمها الهيئة، بهدف تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.