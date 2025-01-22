جلسات ثرية حافلة بالمعرفة والمتعة في «طيران الإمارات للآداب» 2025

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام ببرنامج مميز يمتد ستة أيام مليئة بقصص لا تُنسى وحوارات عميقة وأنشطة ممتعة. ويُقام المهرجان في فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي من 29 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، ويشكّل فرصة استثنائية لمحبي الكتب والكتّاب الواعدين وعشاق الثقافة. ويتضمن المهرجان مجموعة جلسات استثنائية، أولاها جلسة «ابدأوا رحلتكم في عالم الكتابة الإبداعية مع ورشة هارييت جريفي»، يوم الأربعاء في الـ29 من يناير، والخميس الموافق الـ 30 منه.

ويؤمن المهرجان استكشاف عوالم الشعر السحرية تحت سماء من النجوم في فعالية خاصة يوم الخميس (30 يناير)، مساء، في مخيم «كارافان سراي» الصحراوي، حيث تقام أمسية حافلة بالشعر وروعة الكلمات في قلب الصحراء ضمن «أبيات من أعماق الصحراء».

كما تقام جلسة «الضحك من القلب مع جريج هيفلي» (برنامج العائلة) يوم الجمعة (31 يناير)، في خيمة واحة القصيص، حيث يعود جيف كيني ليقدم كتابه الأخير «فوضى ساخنة»، الجزء التاسع عشر من السلسلة المحبوبة «مذكرات طالب».

أجواء

وتنظم جلسة «سهرة من الضحك والنصائح غير الاحترافية» (برنامج «بعد النهار في ليل») يوم السبت (1 فبراير ).

وتقدم جلسة «مستعدون حتى من دون خبرة» أجواء ممتعة بعد ساعات العمل للمهرجان إذ تحيي الفنانة متعددة المواهب المقيمة في دولة الإمارات، دانابيل جوتيريز، هذه الجلسة المفعمة بالفكاهة والضحك، بمشاركة نخبة مبدعين، بينهم: الكاتب الأمريكي ماتيو أسكاريبور والممثلة البريطانية المخضرمة أليسون ستيدمان. وهناك أيضاً الكثير من الجلسات النوعية الأخرى.