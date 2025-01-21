«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز مهارات الشباب عبر «رحلة المعرفة في الكويت»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تنظيم النسخة الثانية من مبادرة «رحلة المعرفة في الكويت» يومي 5 و6 فبراير المقبل بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الشباب الكويتي، وتطوير مهاراتهم القيادية اللازمة بما يسهم في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على الابتكار وتشجيع الإبداع وتعزيز حيوية القطاع الخاص.

كما تسعى المؤسسة إلى إنشاء حوارات مثمرة بين الشباب وصنّاع القرار مشجعة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار ودعم انتقال الكويت إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتستهدف إدماج التصورات والأفكار المستخلصة من البيانات في عملية صناعة القرار لصياغة استراتيجيات مستقبلية تعمل على تعزيز الاقتصاد المعرفي الكويتي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إن رحلة المعرفة تمثل منصة عالمية تجمع العقول والخبرات لبحث مستقبل المعرفة ودورها في صياغة المشهد الفكري للمجتمعات.

وأضاف أن هذه الفعاليات تعد فرصة لتعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يمكن المجتمعات من استشراف التحديات المستقبلية ومواجهتها، وتتطلع لأن تقدم المحطات القادمة من رحلة المعرفة بما فيها أسبوع المعرفة في الكويت دافعاً جديداً للشباب الكويتي للمساهمة في رسم مسارات المعرفة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لبلدهم.