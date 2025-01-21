30 معرضاً وفعالية لـ«خولة للفن والثقافة» في 2024

استطاعت «خولة للفن والثقافة» عبر تنظيم 30 معرضاً وفعالية ثقافية في 2024 تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والفنية التي أسهمت في إثراء الساحة الفنية وتعزيز الحركة الثقافية في المنطقة بإقامة فعاليات متنوعة تشمل المعارض وورش العمل والجولات الإرشادية والمحاضرات والجلسات النقاشية وتقديم منصة واسعة للمبدعين والمثقفين.

ففي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة والفن نظمت مؤسسة خولة للفنون والثقافة 17 فعالية ثقافية وفنية شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع واستهدفت التعليم الفني والتثقيفي عبر تنظيم عدة ورش عمل زودت المشاركين المعرفة والتقنيات الفنية الحديثة كما استضافت عدداً من المحاضرات والجلسات النقاشية التي دارت في القضايا الثقافية والفنية الراهنة ما ساعد على تحفيز الحوار الثقافي وتعزيز الفهم العميق للفن.

وجاءت ورش العمل في مجالات متنوعة مثل الفنون التشكيلية إضافة إلى ورش عن الخط العربي ووجهت هذه الورش إلى الفنانين المبتدئين والمحترفين على حد، سواء بهدف تنمية مهاراتهم وتقنياتهم الفنية ما جعلها واحداً من الأنشطة الأكثر تأثيراً في العام وشكلت الجولات الإرشادية والجلسات النقاشية فرصة للمشاركين لاكتشاف المزيد عن تاريخ الفن وأنماط التعبير الفني.

وفي ما يتعلق بالمعارض الفنية نظمت «خولة للفن والثقافة» 13 معرضاً فنياً متميزاً في رحلة بصرية ممتعة.

إنجازات وإثراء

وأكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة» أن «خولة للفن والثقافة» نجحت في سنة 2024 في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في إثراء الساحة الفنية والثقافية في المنطقة عبر تنظيم فعاليات متنوعة شملت المعارض وورش العمل والجولات الإرشادية، معربة عن فخرها بما تحقق عبر منصة حاضنة للمبدعين والمثقفين أتاحت لهم التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم.

وأشارت سموها إلى أهمية الفن في بناء جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز الحوار المجتمعي، لافتة إلى أن سنة 2024 كانت زاخرة بالإبداع والإنجازات، وكان الهدف فيها الإسهام في دعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية محلياً وعالمياً.

وأضافت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إن الثقافة والفنون جزء أساسي من هوية دولة الإمارات وتُولي قيادتنا الحكيمة أهمية كبيرة لدعم المشهد الثقافي والفني إيماناً بأن الثقافة ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والازدهار ونحرص في «خولة للفن والثقافة» على دعم هذا التوجه ونتطلع لتحقيق المزيد من هذه النجاحات في سنة 2025 بتنظيم فعاليات نوعية ومشاريع فنية جديدة تسهم في تعزيز مكانة خولة للفنون والثقافة.

وأكدت الالتزام بتقديم فرص جديدة للمبدعين سواء في مجالات الفن المعاصر أو الخط العربي مع تسليط الضوء على إبداعات الفنانين الإماراتيين والعرب، إذ إن رؤية «خولة للفنون والثقافة» مستمرة في دعم الفنون بكل أشكالها، مشيرة إلى أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لتطوير هذه الفعاليات وتنمية المشهد الفني العالمي.