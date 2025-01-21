اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يناقش خططه المستقبلية في اجتماعه الأول خلال 2025

عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأحد، اجتماعه الأول للعام الجاري، وذلك في مقر هيئة الشارقة للكتاب.

ترأس الاجتماع الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره شيخة الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة مديرة فرع أبوظبي، وشيخة المطيري، أمينة السر العام، والدكتورة عائشة الشامسي، مسؤولة النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، ومريم الزرعوني، المسؤولة الثقافية، ومحسن سليمان، المدير المالي.

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وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها طلبات العضوية، ومراجعة الطلبات المتقدمة للعضوية، والاطلاع على الأعمال المرفقة، كما ناقش مجلس الإدارة خطط تطوير المجلات الصادرة عن الاتحاد وهما (دراسات) و(شؤون أدبية). وتم عرض خطة المشاركات الخارجية للاتحاد في معارض الكتب في كل من مصر والهند والمغرب، ومشاركة الاتحاد في المنتدى الخليجي في البحرين.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهمية استمرار تفعيل النشاط الثقافي للاتحاد، ومناقشة تفاصيل الدورة الجديدة لجائزة غانم غباش لعام 2025.