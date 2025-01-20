«الشتاء للتصوير» .. 40 عملاً حافلة بحكايات لا تنتهي

مجموعة متنوعة من الأعمال الفوتوغرافية الفنية تعكس رؤى إبداعية ومهارات استثنائية في التصوير، يتضمنها معرض الشتاء للتصوير الفوتوغرافي، الذي افتتح، أول من أمس، في ديزاين جاليري بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، بإشراف المهندس طارق السلمان مؤسس ديزاين جاليري، ويعد فرصة مثالية للاستمتاع بأجواء فنية ملهمة والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال. إذ يتضمن أعمالاً فنية ملهمة ثرية بانوىع واتجاهات الفن في العصر الحالي، ترصد قصص الواقع وتعكس مواقف وأحاسيس وقصصاً بانورامية.

وقال السلمان: إن هذا المعرض يبدو مميزاً للغاية بمشاركة 15 مبدعاً من الإمارات و7 دول صديقة، قدموا 40 عملاً فنياً، والمعرض منصة غنية بالتنوع الثقافي والإبداعي.

وتتنوع التجارب والاتجاهات الفنية للمشاركين في المعرض، كما تضم القائمة عدداً كبيراً، ومن هؤلاء: عبيد سرور الماس وطارق صالح الأستاذ ومريم أحمد سعيد محمد «الإمارات»، د. نجم الدين حمزة «مصر»، طيبة خان ومصطفى براشا «باكستان»، كريستيان ماندي «الفلبين»، أندريه ريب «كندا»، ديفيد ليرمان وكارواين دينيش «المملكة المتحدة»، بانشير سينجوبات وبدر محمد السيد «الهند»، دومنيك دانجلر «ألمانيا»، هدى شاهزاد وفاسيليكا «أستراليا».

وقالت الناقدة الفنية الإسبانية راكي ساولاني: إن وجود هذا العدد من الفنانين من خلفيات ودول مختلفة يعكس مدى الانفتاح والتعاون الفني، كما يُتوقع أن تكون الأعمال المقدمة تعبيراً عن تجارب ورؤى متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة.