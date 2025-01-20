فوتوغرافيا.. «عدسات» تلتقط العالم من الأعلى

أعلنت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مع إطلاق دورتها الرابعة عشرة التي جاءت تحت عنوان «القوة»، عن محور مميز بعنوان «التصوير بالمُسيَّرات»، الذي يغطي مساحة إبداعية تزداد شعبية وازدهاراً بين مجتمعات التصوير حول العالم، لما لها من خصوصية بصرية مشوّقة وقدرة خاصة على الإلمام بالتفاصيل من زوايا فريدة، هذا بجانب قدرتها على الوصول لمواقع يصعب الوصول لها بالطرق التقليدية.

لقد طوَّرت هذه الأدوات المميزة قدرات أصحابها على التحكّم الإبداعي، فأنتجوا أفكاراً استثنائية أثرت صناعة التصوير وعزَّزت من تأثيرها في العديد من المجالات العلمية والفنية والمعرفية والمسوحات الجغرافية والخرائط متعدّدة الأغراض وتصوير الفعاليات وغيرها.

يُهدي هذا المحور الفرصة لمبدعي الفنون البصرية لتقديم محتوى يجمع عناصر القوة التعبيرية من حيث الرسالة الإيجابية والتشويق المُلهِم والابتكار الفنيّ.

محور «التصوير بالمُسيَّرات» يتطلّب شروطاً ومواصفات خاصة، كأن تكون مدة مقطع الفيديو من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، مع 3 تنسيقات حصرية مقبولة، هي (MP4، MOV، AVI)، على أن يكون الحد الأقصى لحجم الملف 500 ميجابايت، وللاطلاع على كامل الشروط الخاصة بهذا المحور يمكنكم زيارة الرابط https://hipa.ae/award/power-hipa-award-2025

للمصورين من دولة الإمارات العربية المتحدة، نذكّركم بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GCAA، فيما يخص التصاريح والشروط الخاصة باستخدام الطائرات المُسيّرة والتصوير بها، لضمان عدم تجاوز أي من قوانين الدولة في هذا الصدد.

ننصح جميع المصورين من عشاق المغامرة والاكتشاف بضرورة التعرّف إلى هذا النمط من التصوير ومحاولة تطبيق الرؤى الإبداعية الفوتوغرافية من خلاله لتحديد أبعاد مساحة الإبداع الشخصي التي تمكّنكم من إنتاج أعمال مدهشة وغير متوقعة، لتعكس مَلَكَة الابتكار والمخيّلة الخصبة والقدرة على مواكبة التحديثات.. نحن بانتظار إبداعاتكم.

فلاش

من الأعلى.. كل شيء يبدو مختلفاً

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae