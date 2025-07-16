مفاجآت صيف دبي.. احتفاء بثقافة القهوة على إيقاع الموسيقى

أعلنت مفاجآت صيف دبي 2025 البرنامج الكامل للدورة الأولى من فعالية «قهوة بيتس»، وهي عبارة عن سلسلة جديدة كلياً من التجارب الموسمية المفعمة بالحيوية والتي تحتفي بثقافة القهوة النابضة بالحياة في دبي، من خلال الموسيقى، والأجواء الاجتماعية المميزة، والهدايا المفاجئة في وجهات غير متوقعة في مختلف أنحاء المدينة. وتقام هذه الفعالية المكونة من خمسة أجزاء يوم السبت من كل أسبوع في 26 يوليو، و2 و9 و16 و23 أغسطس، وتمزج بين جميع أنواع القهوة، والإيقاعات الموسيقية، والمفاجآت في مختلف أنحاء المدينة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية «قهوة بيتس» ضمن برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف الأنشطة طوال فصل الصيف، حيث تجمع كل تجربة من تجارب هذه الفعالية الرائعة مجموعة من منسقي الأغاني المحليين، ومشروبات القهوة اللذيذة.

حيوية وتجارب

وتمتد فعالية «قهوة بيتس» إلى تخفيضات صيف دبي الكبرى التي تستمر من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس، لتضيف المزيد من الحيوية والتجارب المميزة إلى اثنين من أكثر مواسم التسوق ازدحاماً وقيمة خلال مفاجآت صيف دبي.

وتبدأ الفعالية يوم 26 يوليو على مسرح الفن الرقمي بسوق مدينة جميرا، حيث يقدم منسق الموسيقى دي جي «أكمارال»، تجربة ممتعة تجمع بين الفن، والموسيقى، والقهوة، والروح المجتمعية.

وتنتقل فعالية «قهوة بيتس» يوم 2 أغسطس إلى منصة المشاهدة سكاي فيوز، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالموسيقى التي يقدمها منسق الأغاني دي جي «وايت بوي».

وتستضيف ردهة بلاتينيوم في سينما «روكسي» بمنطقة «ذا بيتش» منسق الأغاني دي جي «سواناه» يوم 9 أغسطس، ليقدم للجمهور أروع أعماله مع القهوة.

وتنتقل فعالية «قهوة بيتس» يوم 16 أغسطس إلى حلبة دبي للتزلج داخل دبي مول، لتقدم تجربة موسيقية مميزة بقيادة منسق الأغاني دي جي «وايت بوي». وتقام الفعالية الخامسة والأخيرة يوم 23 أغسطس في «ديب دايف دبي»، لتقدم تجربة فريدة من نوعها في أعمق حوض للغوص في العالم.

وتعد فعالية «قهوة بيتس» جزءاً من مجموعة جديدة ومتميزة من فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، المصممة لتجمع سكان وزوار المدينة معاً من خلال تجارب فريدة وقيمة تحتفي بالثقافة والإبداع المحلي. وتدعو هذه الفعالية الاستثنائية سكان دبي وزوارها إلى استكشاف المدينة بطرق جديدة خلال عطلات نهاية الأسبوع، من خلال الموسيقى الحية، والقهوة، والتواصل.