مكتبة محمد بن راشد تنشر معارفها إقليمياً

في إطار استراتيجيتها لرفع المستوى العلمي والثقافي لأفراد المجتمع والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والابتكار، وقعت مكتبة محمد بن راشد، وجامعة الوصل، مذكرة تفاهم، في خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية والمعرفية من خلال تنفيذ برامج وتدريبات وأنشطة وفعاليات متنوعة تسهم في تطوير مهارات الطلاب بما يواكب المستقبل.

وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين، وعدد من طلاب جامعة الوصل.

وأكد الدكتور محمد المزروعي، حرص مكتبة محمد بن راشد على التوسع في الشراكات المعرفية مع المؤسسات الوطنية، إلى جانب خلق مساحة مميزة للتبادل المعرفي في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم الأبحاث الأكاديمية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن المكتبة تسعى إلى تقديم بيئة تعليمية غنية ومتطورة، تجمع بين أحدث الموارد والمراجع الأكاديمية والتقنيات الحديثة، والتي بدورها تسهم في تمكين الطلبة والمؤسسات من الوصول إلى المعرفة الموثوقة وتطبيقها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المكتبة تحتوي اليوم على أكثر من 800 مليون مصدر إلكتروني بأكثر من 90 لغة عالمية، و8 قواعد للبيانات تضم العديد من المصادر، ومن بينها رسائل دكتوراه وماجستير.

هذا الثراء الكبير في المصادر بالتأكيد سيسهم في دعم أبنائنا الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية وتطوير معارفهم لقيادة النهضة التنموية على جميع الصعد خلال الخمسين عاماً المقبلة وبما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.

و قال الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل: إن الجامعة حريصة على التقارب مع مؤسسات المجتمع الثقافية والعلمية، وخاصة مؤسسة مثل مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بما اشتملت عليه من إمكانات متقدمة وذكية وشاملة، وبما احتوته من مصادر متنوعة للمعرفة.

وأوضح أن مجالات التعاون كثيرة ومتعددة تشمل الجوانب الأكاديمية بما في ذلك التدريب الميداني لطلاب قسم علوم المكتبات والمعلومات، وجوانب البحث العلمي بما في ذلك التعاون في عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

ووضع خطط بحثية سنوية تخدم موضوعات وقضايا دولة الإمارات، بالإضافة إلى الأنشطة التي تضمن مشاركة مجتمعية فعالة وناجحة تساهم في سد الفجوة بين العالم الأكاديمي وسوق العمل.

والجدير بالذكر أن جامعة الوصل شهدت هذا العام تخرج أول دفعة من طلاب برنامج علوم المكتبات والمعلومات، وهو برنامج رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتميز بملاءمته لاحتياجات سوق العمل في دولة الإمارات في ظل النمو الهائل للمكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف الوطني ومراكز الوثائق بمختلف مؤسسات الدولة.